De ir a trabajar a la desilusión. En las últimas horas y a través de las redes sociales se viralizó un video que desató un escándalo entre los usuarios.

En las imágenes que se pueden apreciar, una mujer que se desempeña como repartidora de una famosa aplicación, fue a entregar un pedido y descubrió la peor mentira: su esposo estaba en la casa de la amante.

El insólito e incómodo momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del ingreso al departamento.

Precisamente, la trabajadora quedó en shock al advertir que el cliente era su pareja. Según las palabras de la mujer, el hombre le había dicho que se iba de viaje de negocios a Londres.

“¿Qué hacés acá? Deberías estar en Londres. ¿Este es tu viaje de negocios?”, lo increpó la esposa.

Sin embargo, el infiel se mantuvo en silencio y los gritos de la mujer alertaron a la amante que preguntó quién era la persona en la puerta. “Soy la señora”, contestó la víctima. Amenazado por la situación el hombre retrucó: “la señora repartidora”.

Posteriormente, la esposa le contó a la otra mujer toda la historia pero esta no le creyó. Por ultimo la repartidora le prohibió al hombre regresar a la casa en la que vivían juntos desde hacía tres años, lo insultó y se fue del lugar.

“No hay peor cosa que ser infiel. Eso es ser mala persona. Si no estás más enamorado, separate y listo, no hace falta dañar a la otra persona que en un punto de tu vida amaste con locura”, " ‘Es la del delivery”, le tira… El pirata ya había perdido a su esposa, pero quería zafar al menos de quedarse con la segunda mina”, fueron algunos de los mensajes en la red social.