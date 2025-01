Le hizo un insólito regalo a la chica que estaba conociendo y ella quedó muda: "Me caso"

Una joven compartió en la red social X la captura de pantalla de una conversación con el hombre con el que estaba conociéndose y reveló el inesperado regalo que le hizo.

El posteo recibió todo tipo de comentarios y desató hasta un debate acerca de si era un obsequio a la altura de las consecuencias o si se trataba de algo insólito. Sin embargo, la chica terminó disfrutando lo recibido por su ¿futura pareja?

“¿Querés ver tu regalo?”, le preguntó el hombre, a lo que ella, sin dudarlo, contestó que sí. En efecto, se trataba de una sandía entera y él aprovechó para enviarle una foto sosteniéndola con una de sus manos para confirmar que era algo real.

“Mentira”, le respondió la joven, al no creer que el regalo terminó siendo algo 100% y no precisamente de un chiste. Viralizando el posteo, escribió en X: “Chicas, el chico con el que estoy saliendo me compró una sandía”. Y debajo, agregó: “Es mi fruta favorita, ustedes no saben lo que esto significa para mí. Lo amo. Hoy mismo me caso con él”.

Los comentarios no tardaron en llegar con opiniones variadas criticando el obsequio y otros, aprovechando para elogiarlo. “Podría ser yo tranquilamente”; “Hermana, oraremos por ti”; “Casate ya”; “Yo una vez regalé una cita al psicólogo”; “Amiga es el indicado”; “Este tipo de cosas funcionan posta”; "Me muero de la envidia"; “Yo quiero a alguien que me trate así”, dijeron los usuarios.