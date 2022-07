Una usuaria de la plataforma TikTok le quiso hacer una broma a su papá hablando en lenguaje inclusivo y se hizo viral por la respuesta del hombre que estalló de bronca.

Con el contexto de que ella había desaprobado un final, la joven llamó a su padre y le contó que la “bocharon” del examen por utilizar palabras que terminan con la letra E. La joven filmó la secuencia y lo compartió a través de sus redes sociales.

“Le haces una joda a tu papá de que te desaprobaron el final por usar el lenguaje inclusivo", señaló en la descripción del vídeo.

“Me bocharon, pero ¿sabes por que? Yo no lo puedo creer en serio. No te enojes, últimamente, mis amigas están hablando con el idioma inclusivo”, comenzó.

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

“Se me pego y empecé a decir todo el final así y el profesor no me dijo nada. Y cuando termine me dijo que estábamos en una universidad católica y me dijo que me presente el próximo turno”, continuó.

Tratando de contener la risa y esperando una respuesta del padre, la reacción fue contundente: “Bueno bien merecido. Esta bien”, se limitó a decir. “¿Pero como bien merecido? solo me salió”, le replicó.

“Bien merecido, bien merecido, bien merecido, repitió el padre nuevamente e insultándola por haber hecho lo que hizo. “Porque el lenguaje inclusivo la pichil#”, culminó el hombre.