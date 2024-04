A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de contar detalles de la mala experiencia que sufrió en una peluquería.

Mediante su cuenta de TikTok, indicó que "me está pasando que es muy feo. Estoy buscando abogado o abogada porque hoy fui a una peluquería acá cerca de mi barrio y le pedí que por favor si me podía cortar el pelo hasta la altura de la pera y me dijo que sí, que no había problema. Hasta ahí todo bien el tema”.

Acto seguido, la chica se soltó el cabello frente a la cámara y comenzó a llorar angustiada . “Empezó a cortar y a cortar y cuando terminó, dijo ok, perfecto, hemos convertido esta mujer en un hongo”, agregó con los ojos llenos de lágrimas. En el clip se puede ver que la creadora de contenido luce un corte que le llega a la altura de la boca.

“No sé qué hacer porque la verdad no quiero salir a la calle y que me digan, ahí viene el hongo”, señaló conmocionada mientras mostraba su nuevo look.

La publicación se viralizó y tuvo miles de reproducciones. En los comentarios varios usuarios la alentaron diciendo que se veía muy bien. “Te queda hermoso. Se re usa”, “Planchate un poquito y va a quedar lindo”, “Para mí te queda super canchero”, fueron algunos de los mensajes más alentadores.