En su último vuelo con destino a Comodoro Rivadavia, un piloto de Aerolíneas Argentinas se jubiló y dio un emotivo discurso que conmovió a todos los presentes a bordo.

Ante sus pasajeros, Roger Campagnini se paró y expresó: "Normalmente no me paro a leer un comunicado delante de los pasajeros, lo hago desde cabina, les pido perdón si me pongo un poco sentimental".

Visiblemente emocionado, el piloto agradeció a su familia por acompañarlo en este vuelo de retiro. "Quiero reconocer a un grupo de personas muy importante que están entre nosotros, se trata de mi familia, obviamente, que han venido conmigo en mi vuelo de retiro. Gracias por volar conmigo y señalar este momento memorable en mi vida".

Se filtró una curiosa coincidencia entre la separación de Pampita con la de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Dirigiéndose a su esposa, Campagnini expresó: "Mi esposa ha sido el pilar y los cimientos de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, su sabiduría, su fuerza y su amor han guiado a nuestro matrimonio y a nuestra familia a lo largo de estos años".

Finalmente, el piloto se disculpó con sus hijos. "Fede, Jose, perdón por no haber estado en tu nacimiento. Esta profesión, a veces, tiene cosas lindas y otras que no tanto".

El emotivo discurso de Campagnini se hizo viral en las redes sociales, y finalizó con el anuncio habitual del inicio de su último vuelo que culminó en Comodoro Rivadavia, una ciudad que el piloto seguramente no olvidará.

Quiso teñirse de rubia platinada pero el peluquero tuvo un insólito error y el resultado fue catastrófico

Con información de Rosario3, intervenida con IA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR