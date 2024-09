Se filtró una curiosa coincidencia entre la separación de Pampita con la de Nicole Neumann y Fabián Cubero

En las últimas horas la separación de Pampita y Roberto García Moritán inundó las redes sociales. Tras el escándalo, la modelo decidió difundir las conversaciones de WhatsApp que tuvo con su exmarido, y varios usuarios de las redes recordaron la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La comparación se dio ya que en el 2020, Neumann agradeció la existencia de las capturas de pantalla. En las últimas horas, Pampita utilizó la misma función del celular para exponer los chats con Moritán.

Este fin de semana, la modelo compartió varias capturas de sus conversaciones con el político para demostrar que se separaron hace una semana.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió ella antes de publicar fotos de su WhatsApp. De esta manera, la conductora mostró pruebas de que no se había separado “hace un tiempo” como había asegurado Moritán en su descargo.

“Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios. Los screenshots”, fueron las palabras de Nicole hace cuatro años al aire de Nosotros a la mañana (eltrece).

Si bien para ese entonces Neumann ya estaba separada de Cubero, la polémica entre ellos aún continuaba por el régimen de visitas de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. En ese momento, la modelo había dicho esa frase en el programa para asegurar que ella decía la verdad, al igual que Pampita en las últimas horas.

Ese conflicto entre Nicole y Fabián había surgido cuando el exjugador de Vélez planeaba irse de vacaciones con su pareja, Mica Viciconte. Tal como suele suceder, hubo diferentes versiones sobre cómo había sido el aviso de ese viaje. Por eso, la top model buscó demostrar que su versión era la correcta.

“Nicole somos todos ahora con ‘los scruinshots’ de Pampita”, lanzó Pochi de Gossipeame, haciendo referencia al video de la blonda que se volvió a viralizar en medio del escándalo de Carolina Ardohain con Roberto García Moritán.

En los chats, Pampita mostró que con el político mantuvieron un gran vínculo de pareja hasta el 20 de septiembre. “Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Que la relación estaba terminada”, escribió la top model junto a dos videos que publicó América TV en X, donde se los puede ver a los periodistas Martín Candalaft y Mariano Yezze.

Luego de ver la reacción de su expareja, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires decidió compartir otro comunicado para aclarar sus dichos: “Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace un tiempo’ me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia”.

Con información de TN