Una pareja que se había casado a muy temprana edad y habían tenido hijos, se separaron por cuestiones de la vida. Sin embargo, ocho años después volvieron a juntarse y coincidieron en que las llamas de esa relación estuvieron más vivas que nunca, pese a las distancias.

Valeria y Martín se conocieron a través de una amiga, quien le insistía que “debía conocer a su hermano”. Pero en una ocasión, realizó un té con sus amigas para poder presentar al joven, pero a otra de sus compañeras.

Según informó Infobae, la hermana del joven le contó a Valeria: “Le gustaste vos”, Cabe aclar que ella también se había sentido atraía por el hombre.

Finalmente ambos se conocieron y desde 1995, empezaron a estar juntos. Seis meses después Paula quedó embarazada.

“Yo te ofrezco que nos casemos como un desafío; nosotros nos queremos, ¿por qué no apostar a que va a salir bien?”, señaló Martín. De esta manera, se casaron nació uno de sus hijos. Tres años después llegó una niña.

Mónica Manquemilla, pionera de La Súper Económica: el origen del club de futsal formador de cracks en Comodoro

LA CRISIS DEL 2001

Pero la vida que llevaban dio un giro, con el contexto económico de 2001. De esta manera, tuvieron que vender la casa y sacar a sus hijos de colegios privados.

La situación no era buena y la tensión entre ellos fue ganando lugar. Finalmente cuando sus hijos tenían 15 y 12 años, la pareja decidió comenzar nuevos caminos.

“En este momento siento que no te amo más”, explicó Valeria a Martín.

“Le dije que necesitaba ver qué me pasaba. Él se la veía venir, pero no esperaba que yo fuera tan terminante. Así que ahí empezó el proceso de separación, que fue largo y doloroso, porque para poder separarnos necesitábamos enojarnos”, agregó. De esta manera, su esposo se fue de la casa.

Una cafetería se volvió furor por ofrecer la cotización del dólar blue en la espuma: "Tomalo rápido porque cambia"

Valeria por su parte, estaba entablando una relación con Agustín, un jefe de un nuevo trabajo. Pero la situación nunca pasó más que que ser “amantes”.

“Nunca me vendió que nos íbamos a casar; me dijo que no pensaba separarse. Pero me juraba amor eterno, me llamaba todos los días y nos veíamos una vez por semana”, aclaró la mujer.

Mientras que por otro lado, firmó el divorcio con Martín y oficialmente, marcaba su separación.

EL VIAJE

Valeria se sentía cansada de su vinculo con Agustín, su jefe quien no pensaba en tenerla más que amante. Entonces la mujer decidio irse de viaje. “Tomé distancia, pero él volvió a buscarme y a jurarme que me amaba y no podía olvidarse de mí. Ahí entendí que lo que yo sentía por él no era amor. Más bien había quedado atrapada en el cuento de un psicópata que había leído bien mis vulnerabilidades y me había dado lo que yo esperaba, esa atención que no tenía, ese ver a la mujer detrás de la madre”, indicó.

El mejor actor: un perrito se hace el muerto para que su familia le de más comida y se volvió viral

De esta manera y con el correr de los años, conoció a otros hombres se relacionó con otras personas, sin embargo, su exesposo Martín, siempre estaba ahí para cuando lo necesitara. La relación entre ellos, era buena y cordial.

EL ENCUENTRO A 8 AÑOS DEL DIVORCIO

Valeria contó que le pidió ayuda a Martín para colocar una persiana de la casa y aceptó.

“Yo me fui a trabajar y él se quedó en casa arreglándola. Y cuando vuelvo veo que había tenido que correr la cama y había puesto sobre la cómoda unas cosas que había encontrado abajo: un arito, una media… ¡y un preservativo! Sin usar, en su sobrecito, pero igual casi muero de vergüenza. Le escribí para agradecerle y le pedí disculpas: ‘Parezco una mugrienta, perdón por lo que encontraste’. Me dijo que no pasaba nada y nos reímos, pero yo me dí cuenta de que un poco le había molestado”, señaló, sobre la situación.

"El que tenga miedo a morir...": Nati Jota le dijo un piropo a un chico que pasaba por la radio y el la encaró en vivo

“Bueno, así como viste el preservativo, debés haber visto que todavía guardo la cabañita que me regalaste”, remarcó ella.

Luego del encuentro, Martín fue mas allá y lanzó: “Estás tan hermosa como siempre”, pero borró el mensaje, Ella insistió y el aclaró: “Siempre fuiste hermosa y seguís igual; que tenés el mismo brillo en los ojos, los mismos ojitos de caramelo”.

De esta manera, la invitó a cenar y ella aceptó. La relación comenzó a crecer y ambos se dieron cuenta que el amor que sentían estaba más vivo que nunca. Entonces comenzaron a verse a escondidas, debido a que Martín estaba en pareja.

Amor a ciegas: Dejó sin luz a todo su pueblo para verse a escondidas con su novio y desató un escándalo

“Vamos a hacer una cosa. Te doy hasta el primero de octubre para que pienses y decidas. Si te separás, podemos empezar de nuevo, ya veremos cómo”, le pidió Valeria a Martín.

La respuesta fue rápida y ambos comenzaron una nueva etapa como “novios” y contaron la situación a sus hijos.

Finalmente, llevaron a cabo el viaje de luna de miel que ambos no habían podido realizar, hace más de dos décadas y con el amor más firme que nunca.