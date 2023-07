Un divertido episodio tuvo lugar en los estudios de Olga, el canal de streaming en el que trabaja Nati Jota.

La conductora participa de un programa junto a Elian Moldavsky y Leti Siciliani, y al ver a un chico que pasó por la vereda lanzó un comentario para sus compañeros.

"Está lindo el chico", dijo al aire, sin recordar que hay parlantes afuera del estudio para que escuche la gente que pasa por la vereda.

"Me olvidé que estaban los parlantitos de afuera prendidos. ¡Qué vergüenza! ¿Se fue?", fue la reacción de la influencer al darse cuenta de lo ocurrido.

En tanto, el joven, que oyó a la perfección lo que había dicho Nati, decidió quedarse a afrontar la situación y fue invitado por parte de la producción para ingresar al estudio.

"Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nati. ¿Qué hacés?", se presentó la influencer, notablemente nerviosa.

Entonces, luego de contar que se llamaba Facundo y que estaba yendo a su trabajo en el sector comercial de una empresa de alimentos, el joven que tenía 27 años reveló: "Cada vez que paso saludo y miro y hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas".

Allí, Nati se puso aún más nerviosa, escupió el mate que estaba tomando y no pudo evitar sonrojarse. Es que el joven, a pesar de ser las 9 de la mañana, nunca pisó el freno e ingresó a la radio decidido a conquistar a la conductora.

"¿Cómo es tu situación sentimental?", le preguntó Jota. "Soltero, hace tres años", contó Facundo. "¿Fuiste infiel alguna vez", siguió indagando la conductora. "Sí, pero hace muchos años. En mis primeras relaciones", confesó. "Valoralo, el pibe te dice la verdad. Es un divino, te podría mentir", le dijo Eial a su compañera.

"¿Estás llegando tarde al trabajo por estar acá?", le preguntaron. "Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo", reconoció el joven.

"¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras", fue la reacción, entre bromas, de Nati. "¿Son lindas tus compañeras", siguió indagando. "Sí, son lindas. Son lo más, además", contestó Facundo, siguiéndole el juego.

"Bueno, Facu, cualquier cosa te llamamos. Vamos a disfrutar de tu belleza cada día. Te pido perdón si te incomodé, la verdad, me olvidé de que estaban los parlantes de afuera. Hablé con mi mente y no filtré. Te pido disculpas y gracias por tu amorosidad", le dijo Nati a modo cierre.