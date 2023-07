Un perrito conquistó el corazón de los usuarios en las redes sociales al mostrar su actuación frente a las cámaras: para obtener un plato de comida, el canino se tira al piso fingiendo un desmayo ante su familia.

El video muestra al perrito de pelo blanco y negro, sentado al lado de la mesa familiar mientras las personas conversan. Ansioso por recibir la misma comida que las personas, intenta llamar la atención tocando la mesa o haciendo sonidos.

Como ve que todos siguen concentrados en sus charlas, decide actuar y “hacerse el muerto”.

Ante la falta de resultados, el astuto perro decide llevar su actuación al siguiente nivel. Se tira al piso con las patas delanteras dobladas, simulan un desmayo, permaneciendo inmóvil en el suelo como si estuviera prácticamente muerto. Esta estrategia finalmente logra el objetivo deseado, ya que todos quedan conmovidos por la escena, dirigen su mirada hacia él y no pueden contener la risa ante semejante interpretación.

Increíble pero real: se olvidó la canilla abierta, el perro entró con la manguera e inundó toda la casa

La cuenta “@Lomitosyamigos” compartió el adorable momento en Twitter, y rápidamente miles de usuarios reaccionaron en la sección de comentarios. Entre las reacciones, destacan los elogios y pedidos para que el talentoso canino reciba un premio Óscar como reconocimiento a su excepcional habilidad actoral.

El video obtuvo alrededor de 800 mil reproducciones en Twitter y más de 18 mil ´me gusta´ en la red social. “Sólo esto le falta aprender a mi hijo”, “Un Óscar para firulais”, “Y el Óscar es para... firulais”, “Ja, ja, ja, lo amé”, “¿Me vas a dar atención o no?”, “¡No! Muero de amor con esa actuación de la ‘morición’”, “El perro de Chabelo”, “Me muero de hambre, me desmayo, no ven que estoy flaquito, ja, ja, ja”, “Denle un taquito, está hermoso, no sean malitos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.