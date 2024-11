Graciela Alfano brindó una entrevista y sorprendió a todos al hablar de Javier Milei, refiriéndose a algo puntual de su intimidad que ha dejado en claro en algunas oportunidades.

La actriz y modelo, mientras dialogaba con Matías Martin en Urbana Play, no esquivó el tema y hasta se animó a decir en vivo una de sus inquietudes, sosteniendo también que le resulta “una persona interesante”.

“Es un hombre que llegó ahí, me interesa hablar con él. No de la cama, o sí, que sé yo. No sé cómo será en la cama no tengo la más pálida idea, pero yo tengo que ver a un hombre y tengo que estar cerca para ver, como buena mujer”, expresó Alfano dejando sorprendidos a muchos.

Argumentando su definición, la actriz dijo: “las mujeres nos guiamos por lo que pasa físicamente y personalmente. Entonces estoy hablando de otra cosa, me parece que son personas interesantísimas, que tienen una historia de vida”.

“El presidente tiene el atractivo de su figura en sí, llegó a un lugar donde muchos quieren y se está manejando con cosas a favor y en contra”, añadió. Y añadió: “un hombre que llegó ahí de la nada”.

Con información de Urbana Play, redactada por un periodista de ADNSUR.