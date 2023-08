En la previa de la revancha entre Racing y Boca Juniors por la Copa Libertadores, un video se viralizó en las redes sociales gracias a un joven fanático del “Xeneize”.

En pleno boliche y cuando la noche estaba llegando a su fin, el hincha de Boca animó la situación y su amigo capturó toda la secuencia.

"Borrachos sueltos", escribió en la descripción el autor de la publicación, quien quedó impactado con el momento. "Quiero la Libertadores y una gallina matar. Yo te quiero, Boca Juniors, yo te quiero de verdad", repetía sin parar.

Sufre De Paul: Se filtraron fotos de Tini Stoessel junto a una estrella de Netflix y hay rumores de romance

Quienes comparten el mismo sentimiento por el club lo siguieron, se "contagiaron" la euforia y hasta grabaron todo lo que hacía. El joven no esperaba tener tanto alcance, por lo que se emocionó y buscó aún más apoyo en los presentes: cada vez entonaba más alto.

"Cuando tu amigo empieza a cantar en el boliche y lo siguen. Se coparon todos", redactó quien adjuntó el archivo en la red social. "¿Hay sensación más linda que empezar una canción de cancha y que te la sigan?", preguntó un hombre en los comentarios.

Y otros continuaron: "Cuando un movimiento es popular, no hay nada que hacer. Boca es pueblo, el pueblo canta a Boca siempre", "Todo el mundo es de Boca", "Me encanta cómo se emociona", "Me identifica", "Podría ser yo", "Boca es Boca por su gente, y es algo hermoso".