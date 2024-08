A través de las redes sociales, un video se hizo viral tras captar la atención de los usuarios a raíz de un insólito hallazgo: el choripán de 60 cm.

Este enorme sándwich de chorizo se transformó en un auténtico símbolo de la cultura popular argentina, y es la estrella indiscutible de la animada feria dominical que toma vida en esta zona.

Cada domingo, desde las 11 hasta las 18 horas, la Avenida Lisandro de la Torre se llena de color, aromas y sabores típicos. Entre los puestos de artesanías, ropa y productos regionales, destaca el stand de "El Reino del Choripán", ubicado en Mataderos, Buenos Aires donde se puede degustar este impresionante manjar.

Según relata el cocinero a cargo, el secreto de este choripán gigante está en la calidad de los ingredientes: "Esto es puro cerdo, hecho con la bondiola. Es un chorizo de unos 60 cm en promedio, superdelicioso y único en el país".

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

La fama de este plato ha trascendido las fronteras del barrio, y hoy en día atrae a miles de comensales ávidos por probar esta especialidad. Tal es el caso del influyente usuario de Instagram @recorrida_gastronomica, quien visitó recientemente el mercado y no dudó en compartir su experiencia con sus más de 163.000 seguidores.

"Me vine a la feria de Mataderos porque me dijeron que acá se come el choripán más grande del mundo", cuenta el influencer en su video. "Y en esta feria hay un lugar que te vende un chorizo de 60 cm. Puro cerdo, hecho con la bondiola. ¡Superdelicioso y único en el país!"

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Además del choripán gigante, la feria de Mataderos ofrece una amplia variedad de otros platos típicos, como asado sin hueso, vacío y bondiola. Todo ello acompañado de vinos pateros, en una atmósfera que rescata las tradiciones más arraigadas de la cultura argentina. "Andá a la feria de Mataderos. Andá a El Reino del Choripán", concluyó