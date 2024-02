Una mujer llegó a una estación de servicio con la intención de cargar su termo con agua caliente, pero se llevó una sorpresa inesperada. La inflación y el aumento de precios son temas candentes que se debaten en las redes sociales, y esta anécdota no pasó desapercibida.

A través de TikTok, la usuaria identificada como @vero_bag, se encontraba en la localidad bonaerense de Pehuén Có, frenó para tomar mate pero todo terminó en escrache.

“Vine a cargar agüita para el mate y mirá, pensé que costaba cinco pesos. Qué ingenua”, inició. “Dije deben ser $5′ pero no, $495 me faltan” , manifestó con tono de indignación.

“O sea que para el agua del mate acá me sale $500″. “Iba a comprar unas cosas adentro pero entérese el dueño que no merece ni que le compre, No carguen acá”, finalizó.

Si bien la publicación superó las 60 mil reproducciones y varias personas aseguraron que no era un monto tan caro. “10 caramelos cuestan $500″, “el precio no es tan loco, lo loco es que tengas que poner 500 pesos en moneda”, son algunos de los comentarios.