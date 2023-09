Diversos comensales y clientes frecuentes de locales gastronómicos muestran a menudo sus visitas en diversos comercios de renombre.

Una influencer fue a comer a un restaurante prestigioso de Buenos Aires, y quedó impactada por los precios que encontró en la carta.

La joven recibió miles de comentarios al respecto por su visita, muchos de ellos no justificaban el precio de la comida por el servicio.

@mariupakaniela compartió el video donde evidenciaba cuánto salía una empanada de carne: $2740.

“Ojo de bife o un bife de chorizo, 30 lucas... 25″, dijo. Luego mostró la parte de ‘vegetales de temporada’: “Ensalada hojas verdes... ¡¿qué?! Chicos, una lechuga $3200″.

“Vinos para postre... no chicos, no... $40000... ¡¿qué?!”, agregó. Por último, compartió el precio del helado. “Helado de dulce de leche... no chicos, chau...”, comentó mientras mostraba que costaba $2445. El video tuvo 254 mil reproducciones y se volvió viral.

