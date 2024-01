Lago Puelo es parte de la Comarca Andina del Paralelo 42 y se sitúa a 132 km de San Carlos de Bariloche y a 165 km de Esquel. Esta encantadora villa de montaña es uno de los grandes paraísos naturales de la Provincia del Chubut que es elegido como punto ideal para turismo en verano.

A pocos kilómetros del pueblo se extiende un lago de aguas celestes, enmarcado por la exuberancia de los bosques y el sotobosque. Este idílico entorno ofrece una amplia gama de actividades al aire libre para los amantes de la naturaleza y los deportes, convirtiéndose en un destino perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural.

Tomando este contexto, un joven llamado Román, publicó un video a través de su cuenta de TikTok con un solo fin: ingresó al Lago Puelo para demostrarle a todos sus seguidores que el “agua de la Patagonia no es fría”.

Emitieron una alerta naranja por temperaturas extremas en Chubut ☀️

Bajo el usuario @bolsonfilms, el joven se encontraba con amigos disfrutando de la jornada calurosa e ingresó al agua para refrescarse. “Acá es calentita el agua, mirá me voy a meter", sostuvo en la introducción.

“Está calentita, está hermosa”, afirmó en diálogo con otro joven bañero. Como era de esperarse, el video se viralizó y generó un polémico debate en las redes sociales.

“No lo sé Rick, no te creo nada jajaja”, “Es cierto, no es para nada fría, es helada, cubitos de hielo”, “Todo bien.. pero es imposible que sea tibia. jajaja. sino sería Miami”, “Yo que viví toda la vida en El Bolsón, les aseguro que el agua de la playita es tibia, no tiene nada q ver q estemos en el sur”, “Está caliente por el pis de los que están nadando”, fueron algunos de los comentarios que recibió.