Filtraron las impactantes fotos "hot" de Kami Franco que dejaron a "El Moneda" con la boca abierta

Kami Franco volvió a transformarse en tendencia recientemente y no por su crisis con “El Moneda”, sino por la viralización de sus fotos “hot” que dejaron a su pareja con la boca abierta junto a muchos usuarios de las redes sociales.

Las fotos íntimas que la joven ofrece en una reconocida aplicación de contenido para adultos tienen un costo exacto de 16 dólares, lo que también llamó la atención por su alto costo.

Con tal de captar más suscriptores, Kami Franco utilizó algunas frases para que los mismos puedan “colaborar” en medio de la tentación por conocer de qué se trata lo anunciado. “Creo que no están preparados para lo que viene”; “Te invito a vivir esta nueva experiencia conmigo”; “Sacando mi lado más sexy para ustedes”, escribió en sus redes sociales.

En julio del año pasado, la joven compartió su experiencia sobre la crisis con El Moneda, mencionando tanto las cualidades del chico como algunas acusaciones que le generaron incomodidad. La joven influencer y empresaria dijo en aquel entonces: “creo que Dios, él nos unió por un propósito, por algo él fue el papá de mi hija. Tampoco me olvido de que cuando yo no tenían de vivir, él me invitó a vivir a su casa”.

“No digo que es malo, es muy bueno conmigo, muy buen papá todo, pero que me haya tratado de loca, que no haya querido aceptar de yo decirle ‘amor, estoy mal, me siento con depresión’, ayudarme y que me haya dejado sola. Eso me dolió mucho porque no lo esperaba, y, por otro lado, pienso que tengo que seguir luchando por mi familia, que trate de recorrer todos los momentos buenos, no sé la verdad", añadió en 2023 brindando detalles concretos.

Asimismo, reconoció que durante la crisis sufrida “se sintió abandonada”: un montón de parejas han pasado lo que yo estoy pasando. Yo lo amo mucho y pasamos muchas cosas bonitas, que solamente nosotros sabemos las cosas lindas como pasó y no es mala persona, pero sí me sentí como abandonada”.

A principios de abril, la joven anunció su ruptura mostrando señales de angustia, aunque posteriormente restableció la relación a pesar de las recomendaciones de sus seguidores sobre la importancia de su autoestima.

“Ustedes no se dan idea de cómo la estoy pasando y de las cosas que me estoy enterando. Hay pruebas. Me considero una buena madre y vamos a tener que mantener una buena relación aunque me sea difícil en este momento”, había manifestado, dejando en evidencia que El Moneda habría sido infiel.