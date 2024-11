Lo que debía ser un viaje tranquilo y divertido se transformó en una pesadilla para una mujer que casi pierde una pierna por un peligroso motivo.

Se trata de Kirsty Griffiths, una mujer de 34 años nacida en el Reino Unido, quien viajó a Turquía y decidió realizarse un tatuaje para recordar el momento. Sin embargo, se descompuso y le detectaron una grave infección que avanzó por su cuerpo.

El hecho ocurrió el pasado mes de octubre, cuando la mujer eligió dibujarse una rosa en el tobillo. Pero con el correr de los días se empezó a sentir mal, acudió al hospital y por un momento los médicos analizaron amputarle el pie.

“Cuando estaba a punto de terminar, empecé a sentirme mareada y como si me fuera a desmayar. Le dije que no me sentía bien y me levanté. No podía ver nada y vomité. Él dijo que era por mis niveles de azúcar en sangre y en ese momento pensé que podría ser así”, indicó en diálogo con Daily Mail.

Una vez finalizado el tatuaje, la mujer se fue al hotel y tras 48 horas, su tobillo estaba “enrojecido y en carne viva, como si tuviera ampollas en el tatuaje. Había líquido detrás, que era la infección.”

Sin vueltas, la víctima regresó al Reino Unido, fue al hospital y le diagnosticaron una celulitis infecciosa que había llegado a su estómago y vesícula. En este sentido, los profesionales le dijeron que podía sufrir una sepsis mortal y perder el pie por una amputación.

“Todas las noches lloraba y gritaba de dolor. Me inyectaban morfina una y otra vez, y aún sentía dolor a pesar de los analgésicos”, manifestó Kirsty Griffiths, quien realizó un tratamiento que dio rápidos resultados.

En cuanto al diseño del tatuaje, quedó completamente destruido y se ve como una mancha negra. Incluso todavía le genera picazón y le sigue doliendo. “Tengo mucho dolor y no puedo apoyar ningún peso sobre el pie”, concluyó acerca de las secuelas.

Con información de El Doce y Daily Mail, editada y redactada por un periodista de ADNSUR