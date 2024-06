Es manicurista, una clienta le hizo un insólito pedido y la historia se viralizó: "Me gustaría que.."

En las últimas horas, una historia inusual proveniente de las redes sociales captó la atención de muchos usuarios.

Todo comenzó con una publicación de una manicurista en X (anteriormente conocida por su actividad en Twitter), quien compartió una captura de pantalla de un insólito mensaje de texto de WhatsApp que recibió de una de sus clientas.

En la captura compartida, la clienta solicitaba un turno para una sesión de manicura, comenzando el mensaje de forma convencional con un simple "Hola, Mía. Me gustaría que me dieras una cita para las uñas".

Sin embargo, lo que siguió dejó atónitos a muchos, ya que agregó un pedido inusual: "Pero que durante la aplicación no hables, ya que me gusta tu trabajo, pero no tu forma de ser".

La publicación de este insólito mensaje pronto se volvió viral, generando todo tipo de reacciones “Ahí es cuando toca decidir si perder un cliente o tragarnos el orgullo”, “Un silencio que genera dinero”, “La sinceridad al palo” y “Está mal… pero no tan mal. Algunas clientas no somos tan habladoras y nos gusta tomarnos estas cosas como relax… sepan entender”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el hilo de la publicación.