A través de las redes sociales, una joven inició un reto de 10 días y tras dejar su dieta vegana, comenzó a comer carne tras ocho años.

En su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @anahhhhi, mostró el proceso de comer un plato diferente por día y se sorprendió por los sabores que no recordaba. El momento más emotivo lo vivió el día 5 de su experimento cuando probó la milanesa de carne que le hizo su mamá.

“Hoy toca milanecita con puré hecho por... Imagínate un pebete de eso” le dice el novio y ella no puede parar de asombrarse con el gusto de una buena milanga casera que no recordaba: “Están tremendas. O sea, es una milanesa de carne. Bueno, pero no me acordaba. No lo puedo creer. ¡Muy bien!”.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

En la secuencia que fue publicando en la red social primero se emocionó el día 1 al probar atún. “Voy a llorar”, dijo a cámara. El segundo día probó “sanguchito de jamón y queso”. El tercero fue el turno del pollo. El cuarto día fue todo un desafío: comió su primer combo de Mc Donalds y se volvió a emocionar por el sabor.

Hasta que llegó el día quinto y su experimento se volvió viral al probar unas milanesas al horno con puré casero que le cocinó su mamá.

En tanto, cuando compartió su experiencia al probar las milanesas al horno con puré casero preparadas por su mamá, despertó gran emoción en sus seguidores. Su video superó los 74 mil "me gusta" y obtuvo un millón y medio de vistas.

En respuesta a la curiosidad de sus seguidores sobre por qué dejó de ser vegetariana, Anahí explicó que fue debido a problemas de salud, específicamente SIBO, que la llevaron a sentirse limitada en su alimentación y con baja energía.