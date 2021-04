ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Restos de una extraña criatura de características monstruosas fueron encontrado el pasado fin de semana en Carolina del Sur, Estados Unidos, en una zona cercana a un "laboratorio secreto".

La historia fue relatada por Erika Constantine, una joven que sacó a pasear a su perra por un área llamada Sunrise Park cuando se topó con el fenómeno.

"Estábamos paseando, y ella se acercó. La vi olfateando y eso es lo que me hizo caminar hasta allí porque solo hace eso si algo está muerto o si hay algo interesante para ella”, contó la joven en relación a su perra y el hallazgo.

En ese sentido, explicó que al acercarse la invadió "el horror al instante", dado que lo que pensó que era un animal en realidad era el cadáver de una criatura con cráneo ovalado, dientes prominentes, una especie de aleta dorsal y unos huesos largos que parecían ser piernas.

“Sinceramente, no sabía qué era. He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me había encontrado con algo como esto”, comentó previo a remarcar que inmediatamente avisó a las autoridades locales.

Además, decidió publicar las fotos en sus redes sociales. “Pensé que alguien diría, ‘Oh, es como una foca’ y luego continuaría con mi día, pero a mucha gente se quedó perpleja”, dijo.

Según las autoridades podría tratarse de zarigüeya, pero la mujer no quedó conforme con la explicación oficial. Por el contrario, ella cree que la criatura vino desde una isla que estaba habitada únicamente por monos.

“Técnicamente se llama Morgan Island, pero se le conoce como Monkey Island. No está habitado por humanos, son todos monos con los que el gobierno hizo pruebas. Creo que uno de los monos de Monkey Island podría haber sido arrastrado por una corriente, la marea alta o lo que sea y luego se dirigió a Charleston”, afirmó.