Encargó una torta de gelatina, encontró un asqueroso "detalle" y la respuesta de la pastelera la dejó impactada

En las últimas horas se viralizó la publicación de una mujer, quien encargó una torta de gelatina a través de redes sociales y se llevó una desagradable sorpresa.

“Tengan cuidado con lo que compran en Internet. Y a los emprendedores de alimentos... ¡tengan cuidado con lo que venden!”, escribió la usuaria @LaRomicita13. Junto con ese mensaje, compartió las capturas de la conversación con la pastelera que se encargó de realizar la preparación.

En el mensaje, la clienta le dijo: “Llegando a casa vi la gelatina, noté que tenía un pelo por dentro y se lo retiré, pero cuando le quité la tapa en la cocina y la miré bien tenía muchos pelos”. “Como si fueran de alguna mascota me parece o algo. Me da mucha pena, pero así no puedo dársela a mi mamá”, agregó.

Tras adjuntar las fotos y videos que comprueban lo que argumentaba, la pastelera le contestó: “Son del mango. Yo tengo cuidado. Pero cómo gustes”.

Pese al mal momento, la usuaria se tomó con humor la situación y publicó una imagen de un mango con peluca, dando a entender que no le creyó la justificación de la cocinera. En total, el tuit cosechó más de un millón de visualizaciones y 50 mil me gusta.