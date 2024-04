Se tomó un Uber, quedó impactada con el conductor y elaboró una curiosa estrategia para conquistarlo

A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de contar que tomó un Uber y quedó enamorada del conductor.

Lucía hizo una publicación en su perfil de X, antes Twitter, donde dio detalles del encuentro y de un curioso plan que llamó la atención de los usuarios.

“Ayer cuando bajé del Uber puse en la app que había perdido algo en el auto para que Uber le avise al conductor (mi nuevo novio) y tenga mi número en la vida hay que ser un poco cara rota”, explicó la usuaria.

Además, compartió una captura de pantalla con la conversación que tuvo a través de WhatsApp con el conductor, tras enviar la alerta a la App de viajes.

“Hola Lu. Soy Mati, el Uber. Me dice soporte que perdiste algo en el auto, ¿puede ser?”, le consultó él, todo inocente. A lo que ella remató sin vueltas y con mucho ingenio: “Siii, el corazón jajaja”.

posteo generó miles de comentarios de todo tipo. Muchos le cuestionaron qué hubiera pasado si era al revés y las posibles consecuencias en ese caso.

La joven se defendió a las pocas horas con el siguiente descargo: “Para los cortitos: no es acoso. Charlamos y hubo muy buena onda en el viaje. Yo no conseguí su número de teléfono y le hablé. Él me habla. Podría haberme llamado con el número privado. tampoco le dije nada relacionado a su físico o fuera de lugar”.

Luego, dejando atrás las críticas, la chica confirmó lo que todos estaban esperando: “Y para mis amigas: hay date (haciendo referencia a fecha de cita)”.