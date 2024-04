Ante la situación económica, disminuyó el trabajo para empleadas de casas particulares en Comodoro y Rada Tilly

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Eliana Muñoz, referente del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares explicó cuáles serán los aumentos que recibirán en abril y brindó detalles sobre la situación actual del rubro.

Desde que comenzó la pandemia, “el servicio de empleadas domésticas disminuyó”, destacó Muñoz. En ese momento, ocurrió “porque muchas se iban de Comodoro Rivadavia, y ahora porque es una cadena y se va perdiendo empleo y la empleadora ya no puede pagar los sueldos”, señaló.

Cada 3 de abril se celebra el “Día de las Empleadas de Casas Particulares”, por lo que para ellas es un día no laborable. En el caso de que lo trabajen -aclara la referente- deberán percibir la remuneración doble por este dia.

"Hay muchas cosas en las que el empleador hace oídos sordos. La trabajadora para no estar reclamando y en algunos casos hasta perder su trabajo, prefiere no decir nada y cobrar como un dia normal, estamos acostumbradas a eso", manifestó.

Las empleadas de casas particulares vienen percibiendo ajustes con gran periodicidad. “En el mes de febrero hubo un aumento, en marzo un 35%, en abril un 15% y quedó abierta la paritaria para seguir hablando de los aumentos y otros items que estamos pidiendo hace muchos años”, destacó Muñoz.

En ese marco, explicó que “una trabajadora de casa particular va a percibir $239.786 pesos más un 30% de zona desfavorable”. La jornada es de lunes a viernes, por ocho horas y los sábados hasta las 13 horas. En el caso de las personas que se dediquen al cuidado de niños o adultos, “el monto asciende a $266.639, más la zona desfavorable”, indicó.

“La zona desfavorable es tanto para las empleadas que están blanqueadas como para las que trabajan en negro -aclaró- porque no es culpa de la trabajadora no estar en blanco. Es un problema del empleador y lo tiene que pagar si o si. Muchas veces la trabajadora se acerca al sindicato y se le pide con un telegrama una invitación para que regularice la situación laboral y muchas veces hacen caso a ese telegrama”, sostuvo.

Y agregó, “hoy no hay muchas compañeras que trabajen ocho horas. Lo que se ve son compañeras que trabajan en muchos lugares. Nos afecta muchísimo, desde la pandemia la frecuencia fue disminuyendo. Hay empleadores que las tienen tres veces por semana y las recomiendan en otro domicilio”, comentó.

“Muchas veces conviene trabajar por hora, porque van hacen sus trabajos y se lo pagan. Eso vale hoy en el mes de marzo, 4 mil pesos la hora”, mencionó Muñoz.

BAJA DE EMPLEO DOMÉSTICO

En relación a la disminución en la oferta de trabajo para empleadas de casas particulares, Muñóz precisó, “tuvimos algunas bajas en Rada Tilly por el tema del transporte público que subió muchísimo” y agregó, “todavía el empleador no tiene la obligación de pagar el boleto a su empleada, y con esto del aumento del pasaje, el empleador les dice que no le pagan el boleto o le pagan sólo el de ida al trabajo. Entonces unas cuantas dejaron de trabajar porque no les pagan el pasaje y no les conviene”, apuntó.

En otro orden de cosas, señaló, “venimos pidiendo un subsidio a provincia para que consideren a las empleadas de casas particulares. Si esto se llega a lograr va a ser solamente para las trabajadoras blanqueadas”.

Y continuó, “hay desempleadas pero no muchas, porque cuando dejan en un lugar las recomiendan en otro, pero hay. Noostros no tenemos bolsa de trabajo, tenemos un número de whatsApp en donde las mismas compañeras vamos colocando cuando sale algún trabajo. Estamos acostumbradas a luchar, a algunas compañeras no les alcanza ni para comer”, consideró.

Actualmente, entre Comodoro y Rada Tilly son unas 450 empleadas de casas particulares y un 80% está en situación regular. “Es importante que las mujeres pierdan el miedo a pedir que las blanqueen. Es importante que el empleador entienda que tener en blanco a su empleada es un beneficio para los dos”, concluyó.