En pleno divorcio, la mujer de Daddy Yankee lanzó durísimas acusaciones contra él: "nunca permitiré..."

El músico Ramón Ayala, conocido como Daddy Yankee, y su esposa Mireddys González están en medio de un fuerte divorcio tras una demanda por transferencias no autorizadas y acusaciones de fingir su cercanía a la iglesia evangélica.

La mujer, desde Puerto Rico, anunció el fin del vínculo con "DY" tras más de 30 años de matrimonio, afirmando que la decisión se debe a "causas irreconciliables" y se comprometió a mantener la integridad y verdad en este difícil proceso.

“Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Es lo que en verdad muestra a qué Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”, expresó Mireddyz en un comunicado.

En ese sentido, la portorriqueña continuó: “les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Pero, quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad, únicamente”.

Ayala presentó una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, por supuestos retiros no autorizados que superan los 100 millones de dólares, involucrando también a su cuñada, Ayeicha González.

A dos semanas de confirmar su separación, el abogado defensor del cantante, Carlos Díaz Olivo, mencionó que las transferencias de dinero se realizaron desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris, y que el dinero fue dirigido a las cuentas personales de las mujeres involucradas, sin que el músico tuviera conocimiento o autorización de estas transacciones.

“Añado que también por aproximadamente año y medio, en buena fe, el Sr. Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financiero de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida”, apuntó el letrado en declaraciones escritas.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.