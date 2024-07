Dalma Maradona confesó que fue a una médium para comunicarse con Diego: "Fue hermoso..."

Dalma Maradona habló de un “contacto” que tuvo con su papá Diego Maradona, a través de una médium a la que acudió para saber de él. La hija del exfutbolista brindó detalles de este encuentro y compartió sus sentimientos.

“Fue hermoso lo que sucedió. Me fue muy bien”, dijo Dalma en diálogo con el programa de streaming Angel responde. La mujer aseguró que “cree en esas cosas” desde que es muy chica. Una gran cantidad de personas optan por acercarse a un médium para contactarse con personas que ya no están en este mundo.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y su hija mayor aseguró que todavía le cuesta creer que su papá ya no esté en este mundo.

“Entonces cuando sucedió lo de mi papá, dije ‘bueno, quiero ver qué pasa’, porque también a mi hija mayor le pasaban muchas cosas y no sabía cómo ayudarla. Entonces fui y fue hermosísimo”, detalló.

“Tengo entendido perfecto lo que pasó, pero me cuesta mucho decirlo. Hay palabras que no quiero usar. Las puedo usar perfectamente, pero no quiero. Es como que tengo una negación en ese sentido. Al toque no fui, creo que no sé si al año, o un poquito antes de que se cumpliera”, explicó sobre su visita a la médium.

Acto seguido, reveló cómo se dio el encuentro con la espiritista: “Me contactaron con una mujer. Fue una persona muy cercana, no importa quién, pero me dijo ‘me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer’. Y como yo confío en esa persona, que le pasó algo parecido con un familiar, dije ‘bueno, pruebo, lo intento’”.

“También me pasaba esto de decir ‘qué sé yo si es verdad o no, de mí puede saber todo’. Pero no, me dijo cosas que no había manera de que las pueda saber. Eran muy privadas y que de verdad en ningún lado las podías encontrar”, señaló la hermana de Gianinna.

Sus compañeros le preguntaron si sintió tranquilidad al contactarse con Diego Maradona y su respuesta fue contundente: “No sé si tranquilidad, porque para mí hasta que no se cierre el juicio no hay ninguna tranquilidad posible. Pero sí saber que de alguna manera, si bien yo lo siento muy cerca siempre, creo que de alguna manera estuvo bien”.

“No solo me conecté con mi papá, también con la mamá de mi mamá, con mi abuela, también tenía un vínculo muy cercano. Entonces estuvo bueno ir a ese lugar para poder comunicarme con ella”, cerró Dalma.