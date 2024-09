Una mujer compró una horma de queso y quedó impactada por su extraña forma. Se encontró con una sorpresiva situación y terminó indignada por la falta de respuesta de la compañía de productos lácteos.

La mujer utilizó sus redes sociales, donde dio a conocer la situación. “Después de volver a hacer denuncias y comunicarme una y otra vez, me volvieron a llamar y me dijeron por segunda y tercera vez que iban a pasar a llevarse esta horma”, expresó.

“Es un globo, está a punto de explotarse. Yo ya estoy podrida de llamar”, reveló.

En tanto, señaló que el supermercado donde compró la mercadería no se hicieron cargo porque no tenía el ticket de compra. Con respecto a la compañía de productos lácteos, aseguró que “me dicen que van a venir, me llaman, me hacen perder un día entero para que no pasen”, expresó.

Por dentro el queso se nota como burbujas. Cuando denuncié parecía una cosa blanda que se había podrido por dentro. Entonces lo dejé en la heladera, como me dijeron ellos, pero a medida que van pasando los días se hincha cada vez más”, añadió.

No sé si hay una laucha adentro, no quiero abrir el queso. Llamé a atención al cliente y les dije que por última vez llamaba. De esta forma, indicó que en caso de no tener respuestas positivas iba a realizar la denuncia con los organismos especializados en alimentos.

