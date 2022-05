Una estudiante de 19 años que había dejado la universidad para volverse modelo de OnlyFans tomó trascendencia mundial en las últimas horas, luego de que se supiera que tras ser echada de su casa por sus padres, hoy les paga las cuentas con el dinero que gana.

Se trata de una joven identificada como Faith, quien había decidido comenzar a vender contenido erótico mientras aún se encontraba estudiando y, ante el éxito que esto le supuso, tomó la decisión de abandonar sus estudios para abocarse de lleno a su nueva actividad.

Sin embargo sus padres no tomaron bien esta elección de vida, y decidieron darle un ultimatum para que abandonara su hogar.

Viviendo con su hermano y enfocada en su meta, Faith logró recaudar más de un millón de dólares en pocos meses y se compró su propia casa.

“Compré una casa nueva por US$ 800 mil y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, contó en diálogo con New York Post.

En esa línea, y en la declaración que más sorprendió a los medios, la joven reveló que pese a la decisión de su familia de echarla de su hogar, hoy les paga sus cuentas e incluso decidieron irse a vivir a la casa que compró.