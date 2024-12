Eduardo Belliboni y el influencer Fran Fijap protagonizaron un tenso momento en medio de un debate en un canal de streaming que casi se va de las manos en pleno aire.

El líder piquetero estaba dando su punto de vista ante la atenta mirada del joven libertario hasta que un comentario de este último terminó haciendo explotar al referente del Polo Obrero.

“Tocá para allá, boludo”, le dijo Fran Fijap a Belliboni, provocando la rápida reacción del manifestante que se mostró muy molesto por el insulto que le lanzó mientras la conductora buscaba poner paños fríos.

“A mí no me digás boludo porque me levanto y te doy un sopapo”, exclamó el líder piquetero, mientras el libertario lo alentó a hacerlo mediante un “dale, dale, dale”. Instantes después, Belliboni fue a buscar a Fijap quien retrocedió algunos pasos hasta quedarse prácticamente al lado de la comunicadora.

Posteriormente, la conductora lanzó un mensaje en vivo lamentando lo ocurrido y sosteniendo que fue algo que jamás le había sucedido. “Nunca nos pasó esto, en Domados no es la idea que pase esto. A Belliboni lo conozco hace un montón… Ahora te tenés que quedar un rato acá o vamos a ver cómo hacemos si llamamos a la ‘poli’. Lamento porque no es lo que me gusta ver en la tele”, sentenció.