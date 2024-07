El locro es considerado un plato típico y accesible de la gastronomía argentina. Sin embargo, una familia que disfrutaba de sus vacaciones en una localidad de la Patagonia, se viralizó en los últimas por un insólito y llamativo motivo.

El hecho ocurrió en la localidad santacruceña El Calafate, donde un hombre quedó impactado con el precio que le cobraron por este tradicional plato.

VIAJÓ A EL CALAFATE Y QUEDÓ IMPACTADO CON EL PRECIO DE UN PLATO DE LOCRO

En un video publicado por la usuaria Aldana Gulli en su cuenta de TikTok, se puede ver a su padre expresando su disgusto por el precio del locro. "25.000 mangos un plato de locro. Acá son todos iguales, extranjeros y argentinos, a nosotros deberían cobrarnos menos", se lo escucha decir mientras sostiene una botella de gaseosa que, según él, cuesta $5.000.

La hija intenta calmar los ánimos de su padre, pero él continúa quejándose: "Vine a gastar pero lo justo y necesario, no me rompas las pelotas con la guita porque a mí me cuesta ganarla". Incluso llegó a afirmar que "es un robo" lo que hacen en El Calafate y que los tratan como "yankees".

Pero el malestar del turista no termina allí. Más adelante en el video, la hija le comenta que ahora van a hacer una caminata que cuesta $35.000 por persona, es decir, $70.000 para él y su esposa. Ante esto, el padre eleva aún más la voz: "Shh, me hace dar vergüenza", a lo que él responde: "Vergüenza es robar lo que hacen acá en Calafate, te afanan. ¿Cómo no te das cuenta que te afanan? Se creen que somos yankees. Cara de pelotudo tengo".

“Bueno, me cobraron casi $50.000 por dos platos de comida, que querés que haga. Ya está, déjame comer tranquilo”, concluyó el hombre totalmente indignado.

Como era de esperarse, los usuarios se hicieron eco del video y lo llenaron de comentarios. “Un crack el hombre, muy sensato. Les dió una clase de realidad en un minuto. Lo hubieses invitado, así no pasabas “vergüenza”. Que seguramente te mantuvo siempre”, respondió un usuario. “Eso es regalar la guita. Abuso total”, “Yo también me calentarla pagar 25 lucas un choto plato de locro. Con 25 me clavo 4 sándwich d milanesa espectaculares aquí en Tucumán”, “En la ciudad de salta un plato de locro especial cuesta $ 8.000 una docena de empanadas especial $ 9.000 es por eso que salta además de ser linda es económica”, fueron algunas de las replicas en el posteo.