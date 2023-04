"No sé si es de psicópata": Se enamoró de un obrero, lo quiso encarar y recibió una respuesta que la descolocó

La protagonista de la historia tiene nombre y es Guadalupe Sol, de 26 años, oriunda de Coronel Suárez, pero vive en Bahía Blanca. La joven se sintió atraída por un obrero que trabajaba a la vuelta de su casa y decidida, dio el primer paso.

“Están arreglando unos tubos en mi barrio y hay uno de los chicos que maneja la máquina de tierra que me gusta”, empezó a relatar la historia sin filtros a través de su cuenta de TikTok.

“Estoy por hacer algo que no sé si es de psicópata, de la mujer más empoderada del planeta Tierra o de una loca. Las tres, juntas, separadas, excluyentes, no sé”, agregó.

El hecho tuvo lugar el 14 de abril cuando Guadalupe notó una obra en construcción cerca de su hogar y se sintió atraída por el maquinista. Decidió dejarle una nota. "El viernes, mientras pasaba, me detuve a reflexionar. Me pregunté qué se hace en estas situaciones en las que te gusta alguien y sabes que no volverás a verlo. Decidí dejarle una nota, porque si no le gusto, no hay problema, y si le gusto, ¡fantástico! No pensé más en ello", explicó.

“La notita decía algo así como: ‘Hola, soy Guada. Espero no te parezca de mandada, pero me pareciste lindo y me dieron ganas de dejarte mi Instagram’. Cuando fui a dejársela estaba trabajando arriba de la máquina, así que se la di a un compañero y seguí caminando”, relató a La Nación.

La historia rápidamente se viralizó en las redes e incluso los usuarios comenzaron a darle consejos y a pedir una “parte dos”. Ella la hizo y aseguró que tenía “buenas y malas noticias”. Contó que alrededor de las dos o tres horas, el chico en cuestión la empezó a seguir y ella, para “hacerse la difícil”, le devolvió el follow a los 20 minutos, pero tuvo que “esperar para el chisme” porque tenía la cuenta privada.

“Yo no mande nada, ¿cuánto más querés que me arrastre? No te voy a mandar el primer mensaje, un poco a mi ego tengo que trabajarlo”, reflexionó y finalmente contó que recibió una notificación. “El mensaje decía: ‘Hola Guada, ¿Cómo va? Me llego tu carta’, con un emoji. Le contesté: ‘Hola jaja veo’ y un emoji. Pero acá arranca la parte mala. Yo le contesté a los 10 minutos y él muy pronto también me clava visto. A la media hora paso a una cuadra de donde estaban las máquinas y no había nadie, osea que ya no estaba laburando”.

Luego trasladó el chisme a sus amigas y quedó en shock cuando se dio cuenta que el joven obrero la dejó de seguir en Instagram y la eliminó de sus seguidores.

Si bien la historia quizás no tuvo él desenlace que hubiera deseado la protagonista, su iniciativa de ir, encarar y jugársela generó muchas repercusiones positivas y se volvió un ejemplo. “Las mujeres también damos el primer paso”, sostuvo la joven que se viralizó esta semana.