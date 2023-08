Un albañil se volvió viral en las últimas horas, al mostrar su enojo en un video, por sus ayudantes que suelen faltar el día lunes.

El hombre se enojó porque tres de los cuatro trabajadores faltaron el lunes y aseguró que “cobran un plan social”.

"No soy antiplanes, soy antivagos", dijo el hombre que logró 128 mil “me gusta” en TikTok y logró que su video se comparta más de 15 mil veces.

El hombre escrachó a sus ayudantes, publicando en una pizarra los nombres y datos de sus compañeros, con la cantidad de planes sociales que cobra cada uno de ellos.

“Estoy empezando una obra nueva y voy a explicar por qué hoy no vino nadie a laburar, mientras me tomo unos mates”, dijo el albañil.

En el polémico video contó cuánto cobran en total por planes sociales: “Gaby, 27 años, cobra tres planes, cobra $ 150.000 y no vino; Marcelito, cobra 4 planes, gana en total $ 160.000 y no vino", comenzó.

"Pablo, 32 años, me llamó a la mañana la mamá y me dijo 'no va a ir a trabajar por que es una obra al aire libre y se va a enfermar el bebé'... sin palabras, lo que dice la madre es palabra santa”, finalizó enojado el hombre.