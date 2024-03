En los últimos días y a través de las redes sociales, un perro llamado Bruno se hizo viral en las redes sociales por su insólita postura.

Paula Fantini, la dueña del Golden Retriever, se sorprendió al ver la actitud de su mascota cuando no quería quedarse solo en casa. El perro decidió subirse al auto, mostrando claramente su deseo de acompañarla a donde sea que ella vaya.

Al advertir la situación, Paula expresó entre risas: “Bueno, cuestión que me estaba por ir al trabajo y hay alguien amotinado”.

La joven intentó explicarle a su mascota que no podía llevarlo. “Mi amor, no te puedo llevar”, dijo en primera instancia la cordobesa.

Bruno no se inmutó, permaneció sentado en el asiento de acompañante y mantuvo una mirada “compradora” que conmovió a todos en la plataforma TikTok. “No me mires así”, exclamó la joven que tenía que salir de su hogar.

La viralización del video fue tan masiva que @PauFantini subió otra toma con la secuencia total del hecho que produjo miles de carcajadas en las redes.

Finalmente, admitió a sus seguidores que terminó llevando a Bruno al trabajo, ya que no pudo hacer que se bajara del vehículo.