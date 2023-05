Un hombre se volvió viral luego de criticar al mate, la típica bebida que diariamente se consume en el país.

“El mate no alimenta, no hidrata, es feo, no estimula, no causa alegría y chupas un fierro. No tomo mate, tome muy pocas veces. No sirve para nada! No puedo coincidir con todo el Mundo”, indicó en un tweet Emiliano Coroniti.

LAS REPERCUSIONES

“Habla por vos, el mate me hace extremadamente feliz", escribió una usuaria. “Con el mate no se jode”, escribió otra joven.

Por otra parte, otra chica bancó su opinión y agregó: “Perdón pero el mate está sobrevalorado”. “Estás mal hermano”, sostuvo un usuario.

EL DÍA NACIONAL DEL MATE

Se celebra cada 30 de noviembre en Argentina. La fecha quedó establecida a partir de la Ley 27.117 que fue sancionada, durante 2014 y promulgada en 2015.

Respecto a su fecha, se conmemora el nacimiento en 1778 de Andrés Guacurarí Artigas, caudillo misionero quien promovió la producción de la yerba mate en el país.