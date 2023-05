Las señales siempre están, solo hay que saber interpretarlas, podríamos decir. Así le sucedió a Sofía Rubini, oriunda de la localidad rionegrina de Cipolletti, quien decidió compartir en Twitter la conmovedora e increíble experiencia que vivió.

“Hace una semana fui al cementerio a saludar a Fer por su cumpleaños, le dije que estaba lista para verlo en sueños o que se me haga presente y apareció este michi de la NADA”, comenzó escribiendo sobre la visita a su amigo.

Y compartió videos donde se ve al gato de color blanco con negro. “Le pregunté si era él (Fernando), se me trepó, me miró a los ojos fijamente y me lamió las lágrimas”, contó emocionada.

“Con el corazón roto pero feliz de tenerte siempre presente”, describió sobre la experiencia que vivió junto al pequeño gatito.

La publicación de la joven se hizo viral en las redes sociales, con miles de personas conmovidas. Y ante la consulta sobre qué pasó con el gato, Rubini relató finalmente: “Estuvo conmigo 30 minutos y después desapareció, lo busqué y no lo encontré”.

UN COLIBRI

Hace unas semanas atrás, una joven vivió una situación similar, pero esta vez con un colibrí. Florencia, una joven de 20 años de la localidad bonaerense de Berazategui, le pidió a su perrita recientemente muerta que le mande una señal.

En ese momento, “entró un colibrí a casa y yo ya estaba llorando, sin saber lo que iba a pasar”, contó en un video de TikTok que pronto se hizo viral.

