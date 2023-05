Maxi Trusso tildó de "grasa" a Lali Espósito y ella le dedicó una irónica frase

Lali Espósito no se quedó callada después de que Maxi Trusso la insultara llamándola “grasa” en una reciente entrevista. En un contundente mensaje en Twitter, Lali expresó su postura ante los comentarios despectivos de Trusso.

Hace tan solo unos días, sin motivo aparente, Trusso lanzó críticas hacia la música de Lali Espósito durante una entrevista en el programa Intrusos de América TV. Sin titubear, disparó diciendo que la artista morena es el "máximo exponente de la grasada".

Además, Trusso mostró su extrañeza por la colaboración de Lali con el grupo Miranda!. “Ale Sergi me parece un divino, pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock”, lanzó.

Pasados unos días, y mientras descansa en el caribe mexicano bien acompañada, Lali Espósito le respondió sin nombrarlo pero contundente. Desde su cuenta de Twitter lanzó haciendo referencia al tema que tributa a Moria Casán: "Este 'moment' no puede ser más, ¿quiénes son? jajajaja. Besitos".