Se hartó de las insólitas preguntas que recibía en su local y puso un polémico cartel: "No me jodan más"

En el barrio de San Nicolás, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, un comerciante decidió tomar una medida drástica debido a las constantes interrupciones que sufría en su tienda por parte de personas que le pedían direcciones o información sobre los negocios y servicios cercanos. Para solucionar este problema, el comerciante optó por colgar un llamativo cartel en su comercio, lo que generó una serie de reacciones entre los transeúntes del barrio.

A través de Twitter, el usuario “panquimolina” compartió en la red social una imagen del peculiar cartel que colgó el comerciante, viralizándose rápidamente.

El propietario del local realizó una nota en una larga hoja que ubicó en la vidriera principal de su negocio que contenía la información de todos los posibles lugares que podían no saber donde quedan y dejó un contundente mensaje. “el vendedor no quiere ser molestado”. Luego de dar todas las indicaciones se puede apreciar un fuerte comunicado: “No me joda más, estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano”.

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

Entre las direcciones se pueden destacar algunas cómo simpáticas: “PAMI: se mudó a salta y moreno (no sabemos los horarios)”, “telefónica: no sabemos nada ´desapareció´", y “pasa la grúa por acá?: si te llevan el auto”.

El tuit del cartel cuenta con cientos de “Me Gusta”. “Buen día las p*lotas”, empezó el autor del viral, haciendo referencia a la mala onda del comerciante.

“Mis favoritos son Sanitarios, Artículos eléctricos y Calle Bartolomé Mitre”, “acción poética”, “flaco cerrate el local que tengas y deja de hacerte el que atiende al público” y “en definitiva el local de que es”, mientras que otros indicaron que la persona es “mala onda” y “ortiva”.