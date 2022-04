Este jueves, ingresó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación del bloque oficialista para designar con el nombre de gobernador Mario Das Neves al nuevo hospital de alta complejidad de Trelew.

La iniciativa es de la edil Olga Godoy, quien al ser consultada por ADNSUR aclaró que ella no tenía conocimiento que el nuevo hospital de Trelew se llamará María Humphreys, en honor a la primera mujer galesa nacida en Chubut, quien fue una partera incansable, reconocida por la Cruz Roja Argentina.

En virtud de esto, Godoy dijo que el proyecto va a ser archivado, porque desde la Asociación San David y diversos sectores de la comunidad están más que conformes con el nombre de María Humphreys, y no es su intención entrar en una "polémica" con el nombre de Mario Das Neves.

Lo llamativo del caso es que ningún otro concejal del bloque oficialista le advirtió que el nuevo hospital ya tenía nombre.

No obstante, Olga Godoy ratificó que su idea es que el ex gobernador Mario das Neves tenga su reconocimiento, y es por eso que va a pedir la reserva del nombre de una calle del próximo barrio que se construya en Trelew.

Al mismo tiempo, Godoy aclaró que al momento de delinear este proyecto consultó en la Legislatura si ya le habían asignado un nombre al nuevo Hospital, y no supieron responderle. La consulta no fue realizada a ningún diputado sino a los "secretarios", según precisó. La edil dejó en claro que si le hubieran dado "información fehaciente" de la Legislatura no habría presentado este proyecto.

En Trelew hay varios barrios del IPV en marcha y otros que están licitando, por lo que Godoy podría llegar a pedir la reserva de una de esas calles.