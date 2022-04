A finales del 2015, la gestión del ex intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, preadjudicó los lotes sociales del inmenso predio del barrio Belgrano a 850 familias. El proyecto lo retomó el intendente Adrián Maderna, cuando asumió en 2016, quien avanzó con los servicios de luz y agua en una parte del predio y completó las adjudicaciones.

La entrega de las tierras trajo varios trastornos a los vecinos con peleas políticas en el medio. No faltaron declaraciones de fuego cruzado entre el ex intendente Pérez Catán y el ex secretario de Desarroloo Social, Héctor Castillo, en medio de protestas en el Municipio. Así y todo las tierras se fueron entregando a las familias de a poco, sin fotos de campaña, y con bajo perfil.

Después de siete años, las familias, que siguen esperando los servicios de agua y luz, solo tienen un papel de ocupación y no pueden construir, fueron a pedirle al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, cuando estuvo hace poco en Trelew, si puede "orientarlos" para conseguir los servicios mínimos e indispensables para llevar una vida normal.

“Estuvimos con Luque en una charla de vecinos, nos presentamos como cooperativa porque necesitamos alguien que nos guíe; le comentamos de nuestra situación y la poca bolilla que nos da el Municipio de Trelew”, comentó Lorena Rodríguez quien conformó una cooperativa de vecinos para poder hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia y están golpeando puertas para conseguirlo.

En diálogo con ADNSUR, Lorena Rodríguez indicó que se presentaron como cooperativa con Juan Pablo Luque porque escucharon que el intendente comodorense está "colaborando con diferentes municipios", y le presentaron un proyecto de apertura de calles, alumbrado público y viviendas para ver si él puede traccionarlo ante Nación y las autoridades de Trelew.

Desde la cooperativa de vecinos SuViPE vienen reclamando mayor presencia policial en el barrio Belgrano debido a la gran cantidad de robos que hay no solo de materiales de construcción sino en las mismas viviendas. También se ofrecen a colaborar para limpiar los terrenos y que no haya malezas que convierten en la zona en un peligro para los niños.

“Los nenes no pueden ir solos a la escuela porque no sabés quién puede aparecer. Hay un muchacho al que le robaron todos los materialesde la casa que está construyendo", comentó Lorena Rodríguez.

La referente de la Cooperativa especuló que hay unas 50 familias viviendo en el Loteo Belgrano, y todavían queda una importante cantidad de manzanas sin servicios. “Los últimos lotes que entregaron a finales del año pasado y comienzos de este año están sin servicios ni apertura de calles. Hay adjudicados de Procrear y no pueden construir, y el monto que le otorgaron se va devaluando. Pedimos audiencia con Maderna el 14 de febrero el año pasado y no hemos tenido respuestas. Hay que ir a hacer lío afuera del Municipio para que te atiendan”, se quejó.

"¿DÓNDE QUEDA LA GENTE?"

Lorena Rodríguez dijo que los vecinos de la cooperativa tienen todas las intenciones de contribuir a mejorar el barrio pero no encuentran apoyo de los políticos para desarrollar sus ideas. Aún así ya están trabajando en un proyecto propio que consiste en colocar pilares en las viviendas para ir avanzando con los servicios en la medida que puedan.

El gremio de Camioneros, con el dirigente de Trelew Luis Collio, encabezó en estos últimos días una protesta en la Municipalidad y los recibió el intendente Adrián Maderna quien les pidió más plazo para gestionar servicios y avanzar con la apertura de calles.

Los vecinos del Loteo Belgrano, enterados de esta protesta, se preguntaron que si los gremios no tienen respuestas,"¿dónde queda la gente que viene esperando hace un montón y buscando una solución?", concluyó Lorena Rodríguez.