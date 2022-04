En diálogo con ADNSUR, Rubén Ferrer (uno de los Directores de la Escuela ‘Abrazo de Gol’ de Rawson) recordó que “la escuela surgió en el 2013 cuando terminé el curso de Director Técnico y justo lo encontré a Diego Moretini quien también tenía la intención de poner una ‘Escuelita de Fútbol’. Nos juntamos un día, nos organizamos, vinimos a verlo a Sergio Arrechea al predio de estas canchas que nos abrió las puertas en marzo del 2013”.

“El principal objetivo nuestro es tratar de formar a los chicos no solamente en lo futbolístico. Apuntamos a hacer hincapié en lo humano, en el respeto, la educación y que los chicos puedan divertirse y compartir con sus amigos. Tratamos que se diviertan y que aprendan las cuestiones básicas del fútbol”, subrayó.

Es chubutense, perdió el pie en un accidente y reclama la pensión, una prótesis y un trabajo

“Cuando tienen 12 o 13 años, el que quiere puede ir a un club y los podemos recomendar. Nuestro trabajo en la Escuela llega hasta la edad aproximada de los 13 años”, precisó.

“Hay un turno para los chicos categorías 2010, 2011 y 2012. Algunos de ellos juegan en Germinal, La Ribera o el club Parque. Luego están las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016 que vienen por sus hermanos. No se cobra la inscripción y se abona una cuota mensual de $1800 con los que se solventa el lugar techado para que los chicos puedan entrenar durante todo el año”, señaló.

Se iban de viaje y trasladaban una planta de marihuana de un metro en el bolso pero fueron descubiertos

“Los chicos son como un ‘jarrón de barro’ cuando los vas formando. Insistimos en que la educación les pueda llegar por medio del deporte. Ayudamos a los padres inclusive con los temas que ven a diario en la escuela y también los cuidados personales. A los chicos les gusta y vienen con muchas ganas de aprender”, explicó.

“No competimos en torneos, hacemos encuentros con otras ‘Escuelitas’ y luego se comparte en una especie de ‘tercer tiempo’. Intentamos que todos jueguen, aprendan cosas nuevas y que se generen amistades a través del fútbol”, enfatizó.

Rawson: mató a un perro a puñaladas, lo dejó tirado y quiere purgar la pena con trabajo comunitario

Ferrer jugó en Primera División, en el ascenso e incluso en el exterior

Si bien no era oriundo de la zona porque había nacido en San Miguel (conurbano bonaerense), se recuerda a Gabriel Calderón como un jugador referente de la zona debido a que se formó en Germinal de Rawson. A lo largo de su carrera, se desempeñó en Racing Club, Independiente, clubes de España y obtuvo el título del Mundial Juvenil de Japón 1979 junto con Maradona, Ramón Díaz, Juan Barbas, Juan Simón entre otros grandes jugadores. También disputó los mundiales de España 1982 e Italia 1990.

Otro jugador que surgió de la ciudad es Eduardo Castro que fue una de las figuras de Germinal en el Torneo del Interior de 1993 en el que el club llegó hasta las semifinales contra San Miguel de Buenos Aires. Luego, Castro creció en su carrera y disputó varios partidos en Huracán (Parque Patricios) en la Primera División.

La fuerte apuesta de innovación del padre Adrián Mari: realiza talleres de género para los policías

Defensores de la Ribera: “El final es donde partí”

Rubén Ferrer fue otro de los jugadores más reconocidos de la zona porque logró tener un recorrido por clubes importantes del país e incluso en el exterior. Comenzó con sus inferiores en Germinal. Luego, se incorporó a Defensores de la Ribera donde debutó en Primera División en el fútbol del Valle. A los 21 años, se sumó a Gimnasia de La Plata y luego recorrió los clubes como Los Andes (donde se convirtió en ídolo por sus goles decisivos), equipos de Portugal, Chile y Ecuador, regresó al país para jugar en San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata, Unión de Santa Fé, Almirante Brown y Nueva Chicago. Sus últimos clubes fueron Deportivo Madryn, Huracán de Trelew y Defensores de la Ribera, club donde terminó su ciclo y con el que comenzó su carrera profesional.

Conducía a toda velocidad, se estrelló contra un auto y descubrieron que su moto tenía pedido de secuestro

Moretini: “trabajamos los valores”

Por su parte, Diego Moretini (otro de los Directores de la Escuela) es profesor de alto rendimiento de preparación física, es coach ontológico y coach deportivo.

Respecto a la misión de la Escuela ‘Abrazo de Gol’, explicó “el impacto positivo muy bueno que se genera en los chicos porque el deporte les sirve a los chicos para muchos ámbitos de la vida. Trabajamos mucho los valores de la solidaridad, cooperación, el liderazgo con uno mismo (en la gestión de las emociones) y luego hacia tus compañeros”.

Vio a la policía, intentó esconder marihuana dentro del auto y lo demoraron

“El deporte te permite conocerte triste, enojado, feliz, compartir y relacionarte. Es una herramienta educacional y te favorece para muchas cosas”, agregó.

¿Cómo llegaron los saludos de las personalidades nacionales del fútbol?

“El deporte te permite conocer mucha gente. Me hice amigo de una persona de Santa Fé que me pidió un video para difundir en la página de una ONG en la que se proyecta al deporte para ayudar a la gente en acciones solidarias. Quedó tan agradecido que me empezó a pasar contactos y fui generando nuevos amigos”, reveló.

Atraparon a dos hombres que intentaban robar en un patio de comidas

“A través de esa red, lo contacté a Vicente del Bosque (DT de España campeón del mundial de Sudáfrica 2010) y me contó que tiene mucha sensibilidad con los nenes por su situación personal y se decidió a colaborar con nosotros. Lo mismo sucedió con Scaloni (actual DT de la Selección Argentina), Aimar, Signorini, Kempes y tantos otros”, repasó.

“Ayer, hablé con Fernando Gamboa quien se predispuso de muy buena manera, quiere venir a la zona a conocer y a dialogar con los chicos. Hay buena energía con todos”, destacó.

Trece allanamientos por los incendios y destrozos en Casa de Gobierno durante las manifestaciones antimineras

“Todos los testimonios de las figuras del fútbol afirmaron que hay que seguir con los estudios y cultivar la amistad, solidaridad y el compañerismo. Siempre incentivamos todos los valores”, aseguró -finalmente- Diego Moretini (Director de la Escuela de Fútbol ‘Abrazo de Gol’ de Rawson).