En diálogo con ADNSUR, Julieta López confirmó que “el lunes 11 de abril me van a operar el muñón de mi pierna porque es el hueso y no me pueden equipar esa parte de mi cuerpo”.

“Me duele muchísimo la rodilla y no sé si voy a tener la fuerza necesaria cuando me llegue la prótesis. Solo salgo de casa a comprar cuando me siento bien. Cuando cambia el tiempo y hay mucha humedad siento más dolor”, reveló.

“Utilizo los bastones canadienses para desplazarme e ir al médico o para hacer las compras en el barrio. Hace varios días que no salgo, hago reposo porque me duele mucho la rodilla”, agregó.

“Yo vivo del aporte del hombre que me atropelló. No me alcanza porque es poco lo que me entrega por mes luego de un acuerdo que hicimos. Sólo puedo pagar el alquiler. Necesito la pensión por discapacidad y también una prótesis, así puedo trabajar”, afirmó.

“Las chicas del área de Discapacidad del Municipio de Rawson suelen acompañarme al médico. Me dicen que puede salir una pensión provincial y que tengo que guardar las boletas de mis gastos así luego puedo rendirlas”, señaló.

“Acá en Rawson cuento con el apoyo de mis amigas que siempre me acompañan en lo que necesito. Tengo a mi hermano en Comodoro Rivadavia pero él tiene su trabajo y su familia allá. Viene a verme –periódicamente- y salimos a pasear por el río. Me sentí muy bien en esa oportunidad”, aseguró.

“Todavía tengo una larga recuperación pero ya me inculqué paciencia y optimismo para mi vida. Un trabajo seguro, fijo, estable es lo más importante para poder seguir mi vida. Por más que tenga un pie ortopédico, voy a caminar y puedo trabajar”, subrayó.

¿Cómo fue el accidente en el que Julieta perdió su pie?

"En el accidente en septiembre del 2021 -en la rotonda de la Virgen Stella Maris en Puerto Rawson- el auto se me vino encima, traté de esquivarlo porque sino habría chocado de frente. Volé como 10 metros y el pie lo perdí en el momento del accidente", recordó.

Luego de ser embestida no perdió el conocimiento y pudo llamar por teléfono "porque no había nadie y estaba todo muy oscuro".

Sostuvo que no pudo reconocer a quien la atropelló: "Es impresionante el momento, como si hubiese sido a propósito, yo venía tranquila, el auto dobló la rotonda y no siguió su carril, se vino para el mío directo".