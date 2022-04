El procurador de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la causa judicial por el homicidio de Federico Lomeña y Héctor “Pato” López, la excarcelación de los seis acusados y los planteos de competencia entre la Justicia Provincial y Federal.

El jueves pasado, el juez provincial Horacio Yangüela dispuso la excarcelación de los seis acusados por los crímenes cometidos en diciembre de 2018 en la ciudad de Puerto Madryn, por considerar que se cumplió el plazo para personas privadas de la libertad sin juicio. "No conozco bien los fundamentos del fallo del doctor Horacio Yangüela, sí sé que consideró agotados y aplicables los tres años como máximo que se prevén para el encarcelamiento y en función de eso les concedió una libertad morigerada, sin perjuicio que la causa continúe", sostuvo Miquelarena en Fm del Viento 97.7.

Un conocido ladrón de Puerto Madryn ganó $94 millones en el Quini y juró "no robar más"

“Un disparate”

El caso tuvo “idas y vueltas” entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal respecto a la competencia de la investigación y de la realización del juicio. Miquelarena se refirió a esta situación: "Como reflexión, me parece un disparate lo que ha sucedido con este caso. Recordemos que una vez sucedido el hecho, a los pocos días, el Ministerio Público Fiscal tenía individualizados y detenidos a los que consideraba sospechosos autores de estos brutales homicidios y al día de hoy consideramos que siguen siendo los mismos. Y a los pocos días también teníamos dictada la prisión preventiva y la apertura de investigación. Y luego entendimos que había una incompetencia por considerar, y seguimos considerando, que está vinculado con una cuestión por narcotráfico”.

Denuncia que el ex profesor de su hija condenado por grooming trabaja en el Ministerio de Educación de Chubut

“Luego de disputas con el Poder Judicial Federal se confirmó por la Cámara que era de competencia federal y a partir de ahí perdió rastro y noticia del legajo. Hasta que, a mi criterio de manera algo insólita, al momento de hacer el juicio el Tribunal Oral Federal se declara la incompetencia del fuero federal... Y nos terminan devolviendo el expediente 3 años más tarde”, afirmó Miquelarena.

En el expediente hay diversos planteos efectuados tanto por los fiscales como por los abogados defensores de los acusados. “Se produjo una cuestión procesal que vamos a ver cómo termina, porque hay cuestiones que seguimos discutiendo. Y vamos al llegar al Superior Tribunal discutiendo cuestiones procesales que son importantes”.

La policía que obligó a desnudarse y hacer sentadillas a mujeres durante el aislamiento podría ir 5 años presa

Impugnación

“Lo que discutimos es con qué elementos vamos a juicio. Porque nosotros no hicimos la acusación, no hicimos teoría del caso nuestra, sino que nos encontramos con lo que hizo la Justicia Federal y nos mandan tres años más tarde. Y no era competencia nuestra, era competencia Federal”, detalló Miquelarena.

"Queremos ir a juicio, pero con nuestra pieza acusatoria y no con la de otro”, sostuvo el procurador General y adelantó que “estamos en vías de una impugnación y veremos cómo se resuelve ahí. Vamos a ver cómo termina todo esto".