Wanda Nara y L-Gante se mostraron juntos en un vivo de Instagram y hablaron sobre los rumores de romance y las separaciones de Mauro Icardi y Tamara Báez.

El objetivo principal del encuentro fue promocionar la nueva línea de sport de la mayor de las Nara, al punto que ambos lucieron los conjuntos deportivos de la ocasión. Pero todo se salió de control ya que ambos protagonistas comenzaron a ventilar sus problemas personales.

A la hora de hablar de cómo manejan su soltería, Wanda contó cómo lleva su separación de Icardi. “Es más difícil por los chicos”, inició.

“No sabía si estabas casado, si estabas en pareja”, rompió el hielo la empresaria. “Estoy soltero hace rato, tenía que tomar el valor para decirlo”, replicó el cantante que más adelante dio más detalles de esta situación.

Aparecieron fotos y chats de Icardi con una modelo trans en medio de su separación con Wanda Nara

Fue cuando Wanda le reprochó no haberle escrito durante su visita a París. “Pensé que estabas con tus cosas y no me ibas a dar bola”, se excusó el músico.

Sin querer hablar sobre sus ex, no tuvieron problemas en jugar con un posible romance. “Nos relacionan porque haríamos buena pareja”, lanzó la empresaria sobre los fuertes rumores.

La transmisión fue seguida por un promedio cercano a los 90 mil usuarios, con picos de 95 mil.