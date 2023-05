El suceso ocurrió en Tucumán, y la empleada de la estación de servicio radicó la denuncia por la agresión que sufrió. Según comentó la víctima, una clienta quiso ser atendida antes de tiempo. Ambas tuvieron un fuerte intercambio de palabras y la agresora decidió golpear a la empleada.

La trabajadora de la estación de servicio hizo público el momento que pasó, cuando fue brutalmente golpeada por la mujer que no quiso esperar su turno para cargar combustible.

"Todo comenzó porque tenemos una fila en donde cargamos nafta a las motos y en otra a los autos. Ella se puso en la que no correspondía. Fue ahí que le dije que debía pasar al otro lugar y me emepzó a insultar. Se fue y a los 5 minutos volvió y me empezó a golpear violentamente hasta que mis compañeros lograron sacarla", explicó Lucía, la víctima de la agresión.

La playera agregó que luego de lo ocurrido la mujer siguió yendo a su lugar de trabajo a buscarla, para decirle que la iba a golpear nuevamente cuando sus compañeros no estén presentes. Lucía hizo dos denuncias, la primera cuando recibió la golpiza y la segunda ante las amenazas.

Luego, agregó: "No entiendo por qué tanta violencia y tanta bronca con una persona que encima no conocés. No saben que yo tengo familia, si tengo que volver, si tengo hijos. No me conocen. Para agredirme no tuvieron piedad".