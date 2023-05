El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este jueves cumpliendo actividades en Comodoro Rivadavia, donde llegó a respaldar la fórmula provincial de Ignacio Torres y Gustavo Menna, y también a apoyar a la candidata a intendenta Ana Clara Romero.

En una conferencia de prensa de la que participó ADNSUR, Larreta aseguró que la cadena nacional protagonizada por el Presidente Alberto Fernández contra el fallo de la Corte Suprema que frenó las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán fue “una vergüenza”.

Para el precandidato fue muestra “una vez más de la injerencia del Presidente sobre la Justicia” y señaló que “la Justicia está para que respetemos los fallos” aunque en el kirchnerismo “quieren controlar a la justicia, no se bancan una justicia independiente. A lo largo de mi carrera política, no van a encontrar una opinión en contra a un fallo, a pesar de que he tenido varios que no me han favorecido”.

El ministerio de Educación intervino una escuela de Chubut: apartaron a los directivos por irregularidades

Sobre el adelantamiento de elecciones en Chubut y el cambio de nombre del Frente de Todos por Arriba Chubut, respondió que “es cosa de ellos. Con el fracaso de ellos en todo el país se quieren diferenciar. Parecen la mancha venenosa. Es el kirchnerismo que ha llevado al fracaso a la Argentina”.

También fue consultado por un futuro desarrollo de la minería, y señaló “hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Por el cuidado del medioambiente, pero es un tema que lo tiene que definir Chubut. En esto de respetar el federalismo. Nacho tiene equipo especializado en cada uno de los temas”.

Ante la pregunta por el ofrecimiento al dirigente petrolero Jorge “Loma” Avila para ser candidato a diputado nacional, dijo Larreta que “Ávila es un dirigente importante, que está trabajando en coordinación con nuestro equipo. Lo que yo no le voy a decir a nuestro equipo en Chubut es quienes son los candidatos. Yo creo en el federalismo, ellos son los que van a definir”.

La odisea de una comodorense en la ruta: se quedó tirada sin señal de celular ni nafta y nadie la quiso ayudar

EDUCACIÓN E INFLACIÓN

Afirmó Larreta que el problema de la educación en Chubut, “es dramático, es uno de los temas prioritarios acá. Es un tema que le di muchísima prioridad en la ciudad de Buenos Aires” y aseguró “me comprometo, lo primero que hago el 10 de diciembre vengo a Chubut y vamos a firmar un acta acuerdo para garantizar de mínima los 180 días de clases” porque “es un desastre”.

“Lo primero son los días de clases y luego mejorar la calidad de las clases”, explicó el jefe de gobierno porteño, quien ratificó “en Chubut la educación va a ser prioridad en mi gobierno”.

Consultado sobre el problema de la inflación, afirmó “voy a bajar la inflación en la Argentina. No podemos vivir más así. Familias que no pueden pagar el alquiler, que bajan la calidad de nivel de los alimentos que le dan a sus hijos”.

"Gracias por iluminarnos con tu voz": las repercusiones en Chubut por la muerte de Virginia Navarro

Dijo que lo hará “dejando de gastar más de lo que tenemos, vamos a terminar con el déficit fiscal, vamos a terminar con la emisión”, y prometió “un Banco Central realmente independiente”.

“Vamos a promover fuertemente aumentar las exportaciones argentinas. El mundo necesita alimentos. La pesca de Chubut, productos agropecuarios. La provincia y el país pueden aportar mucho. Exportando más se acaba la falta de dólares”, sostuvo el precandidato presidencial.

Anticipó luego que “el primer día hay que poner el plan bien completo sobre la mesa, un plan de desarrollo. El plan lo vamos a presentar el primer día, para arrancar del día cero. No hay un minuto más que perder. Yo lo que me comprometo, lo cumplo”.

Aclaró “yo dije voy a bajar la inflación, no es fácil. Tenemos que confiar que la Argentina va a un cambio, que tiene que ser sostenido en el tiempo. Terminar con que cada nuevo presidente parece más un fundador que un presidente”.

Casi no la cuenta: corría una picada, despistó y terminó contra el portón de un supermercado de Comodoro

OBRAS

Elogió a la candidata a intendenta de Juntos por el Cambio, quien estuvo sentada a su lado, y dijo “es muy importante que ese cambio esté coordinado en Chubut y en Comodoro con Ana Clara. Tenemos mucho para intercambiar nuestras experiencias con Ana Clara y también en la provincia”.

Interrogado sobre los dichos de Patricia Bullrich sobre la necesidad de una reforma laboral, dijo “hay que cambiar la ley de multas, que viene de la época de Cavallo, que hace una bola de nieve. Vamos a terminar con la industria del juicio. Hay que respetar los derechos del trabajador. Pero otra cosa es una bola de nueve que te voltea una empresa”.

Acerca de la llegada de obras a la provincia, indicó “yo voy a ser un presidente federal, no voy a ser yo desde Buenos Aires quien va a definir el plan de obra. Se acaba la Argentina unitaria del kirchnerismo, se acabó eso. Tienen que ser los chubutenses los que definen”.

Pudo ser una tragedia: dos pescadores quedaron encerrados por la marea en Rada Tilly y no pudieron salir

Y al respecto, el candidato a gobernador Ignacio Torres, intervino para explicar “estamos mal acostumbrados que gobernar es ir a mendigar a Buenos Aires y esto se tiene que terminar”.

Para eso “implica un plan de infraestructura a escala de ayudar a toda la Argentina, promoviendo por ejemplo energía renovable, conectividad, finalizar obras que ha quedado inconclusas. Todas esas obras se van a terminar, como la ruta 3, el aeropuerto de Esquel. No en un esquema de ir a mendigar a Buenos Aires, sino en una agenda en común”, concluyó.