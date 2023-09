El secretario general de la UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, advirtió este viernes que el conflicto por la paralización de obras financiadas por Nación podría derivar en un paro por 24 horas, a realizarse el próximo lunes 25 de septiembre. La medida afectará tanto a obras civiles como en yacimientos.

La situación se origina como desprendimiento del problema vinculado a la demora en el reconocimiento de mayores costos por parte de entidades nacionales, entre ellas Vialidad Nacional y ENOHSA, dónde están que financian el proyecto de autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, como también el proyecto de repotenciación del acueducto, respectivamente.

Este jueves 14 se realizaron las audiencias que habían sido convocadas por la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictaminada por ese organismo.

Sin embargo, Silva confirmó que las empresas no se hicieron presentes, al no haber acatado la conciliación, mientras que desde el organismo provincial se afirmó que no convocaron a los representantes de los entes nacionales "por un olvido".

Así le informó el gremialista, en diálogo con Actualidad 2.0, en referencia al fracaso de las audiencias convocadas por el organismo peovincial. Esto derivó en una protesta de los trabajadores, con quema de cubiertas frente al organismo laboral, por considerar que no se los había tomado en serio.

Ante este inconveniente, la Subsecretaría convocó a una nueva audiencia para el próximo viernes 22, en la que se apuntaría a que participen también representantes de los organismos, en su carácter de “responsabilidades solidarios”.

Las empresas involucradas son Rigel, que envió 50 telegramas de despido en la obra de autovía. Y CPC, con 35 telegramas al detener la obra del acueducto.

"Nosotros no vamos a romper la conciliación y vamos a respetar los tiempos -advirtió Silva-, pero si no hay una solución el próximo lunes, vamos a declarar un paro que va a abarcar a obras civiles, en la ciudad, como también en yacimientos".