Conflicto de la UOCRA por obras frenadas de Nación en Comodoro: dictan la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria y notificó a las empresas Rigel y CPC para que reviertan los 85 telegramas de despidos emitidos en los últimos días (50 y 35 por cada empresa), por paralización de las obras vinculadas a la doble trocha Comodoro-Caleta Olivia y repotenciación del acueducto, respectivamente.

En el marco del conflicto desatado por la falta de pagos o actualización de costos por parte del gobierno nacional, en obras que dependen de financiamiento de esa jurisdicción, tomó intervención la Secretaría de Trabajo de la provincia, para convocar a las partes a una audiencia de conciliación, para el próximo 14 de septiembre.

Sin embargo, hay dudas respecto del resultado de esta instancia, ya que la solución depende del Estado nacional, que es la entidad contratante de las obras, las que fueron paralizadas por las citadas empresas, “por razones de fuerza mayor”, vinculadas a la falta de financiamiento.

“LAS EMPRESAS VAN A PARAR TODAS LAS OBRAS DE NACIÓN”

Tal como informó ADNSUR este martes por la mañana, la medida de protesta por parte del gremio de la construcción se inició desde la primera hora del día, con cortes parciales en las rutas 3, a la salida de Rada Tilly hacia Caleta Olivia; y en la ruta 26, pocos kilómetros antes del ingreso a Sarmiento.

Con cortes intermitentes y quema de cubiertas, los piquetes se mantuvieron activos hasta primera hora de la tarde, cuando se conoció la intervención del organismo provincial. “Nosotros vamos a acatar la conciliación, pero las empresas dijeron que no la podían cumplir porque implica más costos para ellos y no lo pueden pagar”, relató Raúl Silva, poco antes de las 14 horas, cuando todavía no se había oficializado la intervención oficial.

Desde ámbitos empresarios se confirmó esa postura negativa a retrotraer los despidos y a abrir un ámbito de discusión, por considerar que en la circunstancia actual no surgirían soluciones de esa negociación entre las partes:

“En realidad no hay conflicto, sólo se paraliza una obra por razones de fuerza mayor, que son la falta de pago, devaluación, la inflación, la redeterminaciones de precios que se reconocen pero que se pagan muy tarde. Es inviable trabajar así, terminar la obra se torna imposible”, contó una fuente empresaria, tras conocerse la convocatoria.

Silva, por su parte, corroboró ese punto de vista: “Estuve hablando con la empresa Rigel y dicen que las empresas no lo pueden acatar porque están perdiendo plata, por eso despiden. Estuvimos reunidos con representantes de la Cámara de Empresas de la Construcción y nos dijeron que se van a parar todas las obras que dependen de Nación, porque no están pagando, así que este conflicto se agravaría”.

“PARECE QUE A NADIE LE IMPORTAN LOS 85 DESPIDOS”

Según reseñó Silva, el total de obras nacionales que se ejecutan en la jurisdicción de la UOCRA Comodoro Rivadavia involucra alrededor de 350 puestos de trabajo, los que se encuentran en riesgo de continuidad. A esto se suman las obras de otras zonas de la provincia, como la doble trocha Puerto Madryn-Trelew, que se encuentra paralizada desde el mes de julio.

En Comodoro también se había frenado la obra del Emisario Marino de zona norte, iniciado en febrero y detenida poco tiempo después, por problemas también vinculados al reconocimiento de mayores costos y formas de pago de Nación. Además, enumeró Silva, también se ve afectada la obra del pluvial evacuador de avenida Chile, uno de los proyectos surgidos tras la inundación de 2017, que se repitió parcialmente en septiembre del año pasado.

“El pluvial de la Chile es una obra licitada y adjudicada, pero no pudo comenzar por este mismo problema. Y lo mismo le pasa al camino petrolero entre la ruta 26 y el camino ‘Roque González’, que está licitado y adjudicado, pero que va a ser difícil que comience, si las obras que están en marcha se están parando por falta de pago”, razonó el dirigente gremial.

En todos los casos, el problema es similar, ya sea por demoras en los pagos de certificados o bien en el reconocimiento de mayores costos. “Las empresas aducen por ejemplo que en la obra netamente de asfalto, como la doble trocha a Caleta, en estos últimos 45 días tuvieron un incremento del 50 por ciento pero después demoran en reconocerles, entonces las empresas terminan financiando al Estado nacional”, afirmó.

Hasta antes del dictado de la conciliación obligatoria, el dirigente gremial cuestionó a la dirigencia política por falta de involucramiento en el conflicto:“Nadie nos dio ‘bolilla’ en este reclamo por los 85 telegramas de despidos –cuestionó, en diálogo con Actualidad 2.0-. No me llamó ni el gobernador, ni el ministro de Infraestructura, ni el intendente, ni el secretario de trabajo. Parece que están todos de vacaciones”.

Luego de conocerse la conciliación, Silva confirmó ante la consulta de esta agencia que acatarán la medida, lo que significa que dejarán sin efecto los cortes de ruta iniciados este martes, al menos hasta conocer si surgen novedades en la audiencia convocada para el próximo 14 de septiembre.