El presupuesto nacional 2023 incluía proyectos por 18.000 millones de pesos, a valores de fines del año pasado. Desde la “circunvalación zona norte” al nuevo “acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia”, la lista está sembrada de ‘buenas intenciones’, al igual que el camino que conduce al poco encantador infierno vehicular de estos días.

Cuando cada año se discute el proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación, se genera la expectativa para saber cuáles de aquellas obras que se esperan desde hace años en la región, tendrán los fondos asignados para el inicio de esas construcciones.

Aun con cierta ingenuidad, periódicamente se repite el ejercicio de recorrer la lista de partidas asignadas y poder establecer si se atendió aquello que se viene reclamando, a través del trabajo de los legisladores que representan a la provincia y en especial, a la región.

Advierten sobre el grave riesgo del Chalet Huergo: qué obra es necesaria para evitar el colapso

El final de 2022 no fue la excepción y por eso sorprendió gratamente cuando se observó, en ese listado de buenos deseos, que habría fondos previstos para algunos proyectos de los que depende no sólo el crecimiento, sino la vida misma en esta región.

Sin embargo, iniciándose el último trimestre hábil de 2023, que de por sí se verá prácticamente paralizado por el proceso electoral de agosto-octubre (con eventual desenlace en noviembre) y la grave crisis económica del país, ya no hay mucho margen para el optimismo. Algunos de esos proyectos no sólo que nunca comenzaron ni tuvieron reflejo de la más mínima actividad, sino que otros, que se habían iniciado, se encuentran hoy paralizados.

Conflicto de la UOCRA por obras frenadas de Nación en Comodoro: dictan la conciliación obligatoria

OBRAS ESCRITAS EN EL AGUA

De acuerdo con el listado de obras previstas en el presupuesto aprobado sobre fines del año pasado, a Comodoro Rivadavia le correspondería un total de 18.000 millones de pesos para el inicio de distintos proyectos, según la cotización estimada en ese momento.

Traído a valores actuales, serían alrededor de 32.000 millones, aunque es un cálculo estéril, porque en muchos casos sólo fueron enunciados sin ningún tipo de concreción.

Según se desprende de las planillas oficiales a las que accedió ADNSUR sobre fines del año pasado, una de las obras incluidas en el listado era el ‘Subacueducto zona norte y Reserva de 5.000 metros cúbicos’, con una partida de 500 millones de pesos a ejecutar en 2023, sobre un total de 1.500 millones al finalizar, en 2024.

Gastronomía en Comodoro: "Después de las 5 de la tarde el centro parece un páramo, no queda nadie"

También se había incluido la obra ‘Nueva Estación Transformadora 500/132 Comodoro Oeste – Línea de Alta Tensión doble terna 132kv de conexionado regional - Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut’, con una asignación de 200 millones de pesos, a completar en un total de 400 millones.

Como una cruel ironía en estos días, las planillas incluyen un proyecto llamado ‘Autovía de Circunvalación Norte - Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut”, en este caso con asignaciones de partidas simbólicas, lo que significa que con posterioridad se buscaría el financiamiento (lo que evidentemente, no fue encontrado).

Creó el alfajor petrolero y la rompió en la Expo Turismo: vendió 70 docenas en menos de dos días

Paralelamente, se consignó también un proyecto denominado ‘Doble Trocha Ruta 3 Acceso Norte – Comodoro Rivadavia’, con un monto inicial de 250 millones de pesos, equivalente al 10% de un total de 2.500 estipulados para la conclusión de la obra, en el año 2024. En relación a la ruta, Vialidad Nacional informó en junio sobre la apertura de licitaciones para repavimentar sectores entre Trelew y Comodoro Rivadavia, es decir para reparación de la calzada, pero no para una autovía, como se consigna en el presupuesto.

Otra de las menciones encontradas en el listado oficial es el de ‘Nueva Cañería y adecuación Sistema de Acueducto Comodoro Rivadavia – Lago Muster. Provincia del Chubut’, por un valor previsto en 1.320 millones de pesos para el inicio de obra, sobre un total de 13.200 millones.

Apareció una nueva grieta en el Chalet Huergo: "Con esta marejada, con suerte quedaría colgando"

Esa obra, vinculada al abastecimiento de agua, es esencial para recambiar la cañería instalada en 1999, que hoy tiene mayores grados de deterioro que la de 1966, pero no hubo ningún indicio de que la decisión de licitar el proyecto tuviera alguna posibilidad de concreción.

Pese a que en su momento fueron objeto de declaraciones públicas de funcionarios, para valorizarlas, a lo largo de este año la consulta sobre esos proyectos tuvo una invariable respuesta: “No tenemos novedades”.

UNAS POCAS EXCEPCIONES

Cerraron el camino alternativo de "la caballeriza" por las lluvias en Comodoro

Hay que mencionar unas pocas excepciones, ya que algunos de los proyectos mencionados pudieron ser iniciados y tuvieron avances. La obra de ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Rada Tilly está en ejecución, con un presupuesto de 1.50 millones de pesos, al igual que la pavimentación de 77 cuadras en esa localidad, por alrededor de 1.000 millones de pesos, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.

La diferencia, según pudo saberse ante la consulta para este informe de ADNSUR, es que el sistema de redeterminación de precios en esas obras resulta más ágil que en las de origen vial, como se verá más adelante en este informe. De hecho, la ampliación del acceso a Rada Tilly también se detuvo, aunque en ese caso coincidió con la veda que concluirá el 15 de septiembre y hay negociaciones con la empresa Rigel, para evaluar si podrá continuarla, ante los problemas de financiamiento de Vialidad Nacional.

Comenzaron los trabajos de reparación en la Ruta 3: las imágenes

Por otra parte, recientemente se anunció, desde el Instituto Provincial del Agua, que está adjudicada y próxima a iniciarse la obra de construcción de la presa en Lago Fontana, con un valor que al actualizarse hoy estaría en el orden de los 4.000 millones de pesos.

El dragado del puerto, con 21 millones de pesos asignados, tuvo hasta ahora el Estudio de Impacto Ambiental y se encuentra en proceso de licitación. Sin embargo, estas obras, al igual que otras que dependen del financiamiento nacional, están en riesgo de no empezar, a juzgar por lo ocurrido en la última semana.

ACUEDUCTO Y DOBLE TROCHA A CALETA, DOS EMBLEMAS, NUEAMENTE PARALIZADOS

Entre los proyectos de financiamiento nacional que venían en marcha desde el año pasado hubo otra novedad, muy negativa, en la última semana, al confirmarse la paralización de obas postergadas durante los últimos años. Fue cuando desde la UOCRA se inició una medida de fuerza en reclamo por despidos de 85 trabajadores, a raíz de que se frenaron tanto la auto vía a Caleta Olivia como la repotenciación del acueducto.

El "material rocoso" para proteger el pie del talud donde colapsó la Ruta 3 ya llegó a Comodoro

Tal como informó ADNSUR, el motivo planteado por las empresas constructoras, Rigel y CPC, se vincula a las demoras en el reconocimiento de mayores costos por parte de Nación, ya que la inflación desató una escalada en los costos, que no alcanzan a cubrirse con el ritmo de evaluación y pago por parte de los organismos oficiales, que en este caso se vinculan a Vialidad Nacional y ENOHSA.

Iniciada en 2022, la autovía tuvo un presupuesto inicial de 10.000 millones de pesos (a valores del año 2021), pero hoy se encuentra detenida en el tramo que va desde Rada Tilly hasta el puesto Ramón Santos, con algo más de 23 kilómetros de extensión.

Se realizó en Comodoro la Expo Funda 2023, un espacio para reflexionar y concientizar sobre la discapacidad

El problema no es nuevo y ya se venía anunciando, a juzgar por lo ocurrido en los primeros meses del año con otra obra importante, conocida como el ‘Emisario marino de zona norte’, para empezar a contener el impacto de la descarga de cloacas crudas sobre las playas. La detención también se atribuyó a la falta de envío de fondos con regularidad, o el reconocimiento de los mayores costos.

Con un presupuesto inicial de 1.000 millones de pesos y la proyección de 5.600 metros de cañería y 1.200 metros cuadrados en estaciones de bombeo, la obra quedó paralizada apenas un par de meses después de haberse iniciado, con bombos y trompetas, en febrero de este año.

“Se trata de una obra fundamental para comenzar a sanear la costa de la ciudad y las playas de la zona norte”, dijo por entonces el ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera, a cargo de la supervisión de la obra, que también depende de financiamiento nacional.

Reconstrucción de Ruta 3: "Habrá una marejada y no sabemos cómo afectará el sector"

El mismo funcionario provincial había confirmado, en noviembre del año pasado, la inclusión de fondos nacionales, con 800 millones de pesos, para otra obra cuya necesidad se hace evidente por estos días: el muro de protección para el Chalet Huergo, en grave riesgo por la erosión marítima.

El ministro dijo por entonces que solamente faltaba terminar el proyecto ejecutivo, a cargo de Provincia, algo que no se concretó aún, según las críticas expresadas desde el Municipio de Comodoro en los últimos días, mientras cada marejada sigue amenazando con terminar de ‘comer’ lo poco del talud que sostiene al histórico edificio.

El emotivo reencuentro de "Chocolate" con su familia: el perro que apareció después de casi tres años en Comodoro

ESPEREMOS QUE NO LLUEVA MUCHO

El recuento de obras en espera incluye el esencial canal pluvial de la avenida Chile, que forma parte del paquete de proyectos necesario para evitar inundaciones. La obra fue licitada el 10 de noviembre del año pasado, con un presupuesto inicial de 2.000 millones de pesos, luego de que Nación autorizara al municipio para iniciar ese proceso y agilizar la ejecución.

Si bien técnicamente se firmó el inicio de obra, surgieron dificultades en dos vías. Por un lado, en el terreno, ya que el realizarse el análisis de interferencias surgió que hay muchas instalaciones que deberían ser removidas, por lo que se comenzó a evaluar una traza alternativa.

Alerta por lluvias: Urbana amplía la limpieza de bocas de tormenta en Comodoro

Por el otro, la empresa adjudicataria, Fabri, habría planteado inconvenientes vinculados también a demoras por parte de Nación, ya que aduce haber invertido alrededor de 100 millones de pesos, pero todavía no cobró los anticipos financieros, según confiaron fuentes que conocen de cerca esa situación.

Las lluvias de septiembre del año pasado demostraron la urgente necesidad de ese canal pluvial, para evitar el anegamiento que sufrió aquella zona. Así lo demuestra otra obra que sí llegó a ejecutarse y culminó el año pasado, también con financiamiento nacional, como el Reservorio en la zona Oeste, que pudo contener parte de la cuenca hídrica que alimenta luego el canal de la avenida Roca.

En esa oportunidad cayeron 160 milímetros de agua, lo que significó la tormenta más fuerte desde la catástrofe de 2017 (con más de 400 milímetros en 10 días), por lo que el interrogante acerca del pluvial de la avenida Chile (que el año pasado se vio inundada) es un proyecto atravesará de lleno a la próxima gestión.

SI HASTA AHORA NO SE HICIERON…

Quienes busquen explicar este negativo balance de obras esenciales podrán aducir que el país atraviesa una situación económica endeble, con el proceso inflacionario derivado del acuerdo con el FMI. Y desde el oficialismo podrán incluso apelar a que “la culpa de haber traído al FMI al país la tiene Macri”, mientras desde ese sector opositor se plantearán las consabidas críticas hacia el oficialismo local y provincial y la falta de gestión, de los intendentes y gobernadores peronistas, ante Nación.

Al margen de esa disputa partidaria, lo concreto es que las obras no están, como también lo es el hecho de que en anteriores períodos (sobre todo, en los previos a elecciones) fueron incluidas en el presupuesto nacional, pero siguen sin terminarse. O sin empezar.

La autovía iniciada en el año 2007 y la repotenciación del acueducto, desde el año 2013, son los ejemplos de esos plazos casi eternos.

El gran interrogante es qué pasará el año próximo, ya que todos los candidatos a la Presidencia, al menos los 3 con más chances de presidir el país desde el 10 de diciembre, coinciden en que habrá ajuste del gasto y que prácticamente no habrá obra pública, o que ésta será muy escasa.

Con la ciudad expectante sobre la “solución de fondo” para la ruta 3, el complejo panorama nacional y provincial no permite proyectar respuestas para el corto plazo. Si las obras no se hicieron en el tiempo en que la crisis no era tan grave, con la provincia y la ciudad con buenos ingresos por regalías petroleras, ¿de dónde aferrarse para encontrar un indicio de que esas respuestas, finalmente, llegarán a concretarse?