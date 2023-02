Una extraña enfermedad presenta una nena de 4 años. Se llama Isabella y hace más de cuatro meses tiene fiebre alta. Sin embargo los médicos no pueden determinar con exactitud un diagnóstico.

Según informó Minuto Uno, la niña se desmaya, a veces por momentos no reconoce a su mamá y sus huesos crujen.

Ella es de Corrientes, donde vive con su madre y no tiene obra social.

Antes de ser derivada al Hospital Garrahan en Buenos Aires, los médicos locales le pidieron una serie de estudios. Pero los mismos tienen un valor de $80.000 pesos.

Por este motivo, comenzaron una rifa para juntar el dinero necesario.

La palabra de su madre

Verónica Rivero, madre de la niña relató que su hija comenzó con un cuadro de salud que parecía infección urinaria.

“Porque tenía sangrado, después, aparecieron las hemorragias nasales y a brotarse de la nada, se debilitó mucho y a bajar de peso”, indicó.

Luego, señaló que estuvo internada en un hospital local. “En ese momento comenzó a bajar la fiebre, pero cuando volvimos a casa, llegamos y volvió la temperatura alta. No hubo mejoría y no nos dieron muchas soluciones. Nos mandan a diferentes especialistas donde me piden hacer estudios. Cambié de pediatra. Ahora tenemos otro médico y todo un equipo de especialistas como endocrinóloga, infectóloga y reumatóloga”.

“No hay una noche que no se queje del dolor y se desorienta. Hay días que me ve y llora porque no sabe quién soy. Los picos febriles son espantosos, se pone rígida y tiembla. Es una criatura muy tranquila durante el día porque está muy debilitada; a la noche, es otra persona. Estoy desesperada, necesito un diagnóstico”, reveló la madre.

Asimismo agregó: “Soy mamá sola, tenemos que sacar el turno y esperar que nos atiendan. Sé que no estará internada. No doy abasto con los gastos, ya colapsé, ocupé todos mis ahorros y vendí mis cosas”.

Cuánto cuesta el tratamiento

Según indicaron, su actual pediatra, escribió todos los estudios que debe realizarse y que llevarán al Garrahan.

Allí se destaca la realización de un centellograma, para obtener imágenes de la estructura interna del cuerpo y tiene un valor de $80.000 pesos.

Luego, una resonancia, que cuesta $47.000 pesos.

Revelaron que Isabella, se brota cuando le agarra fiebre, pero cuando baja, desaparece el brote. También se desmaya y sufre de un fuerte de dolor de cabeza. Además le molesta la luz fuerte y los ruidos.

Cuándo es el viaje a Buenos Aires

La madre de la nena, explicó que el viaje está planeado para este viernes 10 de febrero. Asimismo destacó que por no tener obra social, todo fue realizado a pulmón con la solidaridad de familiares, vecinos y amigos.

Verónica señaló que no tienen turno. “Por teléfono no hubo caso de conseguir que nos atiendan”, entonces deberán llegar al hospital y solicitarlo.

Hasta el momento, Rivero mencionó que estuvo haciendo rifas, vendiendo comida y pidiendo algunas donaciones.

Cómo colaborar

Las personas pueden contactarse a través de su cuenta personal de Instagram (@veronicagabrielarivero).