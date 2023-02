Boris es un bebé de cuatro meses que fue diagnosticado con miocarditis fulminante desde su nacimiento. El pequeño necesita urgente un trasplante de corazón para seguir viviendo.

El bebé está internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un corazón compatible.

Su mamá, Karen, relató: "Yo no me enteré de su diagnóstico durante el embarazo porque el ecocardiograma fetal no es ley. A las pocas horas de nacer, Boris se puso moradito, le midieron la saturación y estaba muy por debajo de lo esperado", dijo en diálogo con Radio 2.

Boris fue trasladado a Rosario, donde les explicaron que nació con transposición de grandes vasos, con la arteria pulmonar y la aorta invertida más una malformación de su corazón.

A los 15 días de vida tuvo su primera operación. Le dieron el alta y en enero en un control médico notaron que algo no estaba bien. Boris quedó internado por sus antecedentes y luego trasladado a Buenos Aires por su actual diagnóstico: miocarditis fulminante.

Según informa Rosario 3, su mamá detalló que trata de una inflamación del miocardio que es virósica y que la única solución es un trasplante de corazón.

“Necesita un corazón de un bebé de cuatro meses como él. Es muy difícil porque otros papás en el duelo tendrán que tomar la decisión de donar vida”, expresó.