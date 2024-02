Tras el último incremento en las tarifas del transporte público, una pasajera se mostró indignada con los nuevos costos y se volvió viral tras subirse a un colectivo y exigirle a los votantes de Javier Milei que le paguen el boleto a los gritos.

"¿Alguna gente de bien que me pueda pagar el boleto? Vamos que ahora somos libres, ¿alguien me quiere pagar el boleto? Porque yo no puedo pagarlo. ¿Qué hago, camino? ¿Quién votó esto? ¿Me van a pagar el boleto?", dijo la usuaria.

En un momennto, una joven se ofreció a pagarle el viaje, la mujer indignada, expresó: "Gracias, porque ahora tengo que elegir entre comer o pagarme el boleto".

Minutos más tarde, otra pasajera salió al cruce, por lo que le explicó que se trataba de una intervención para generar conciencia. "Vergüenza debería darle votar esto", insistió.